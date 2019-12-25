Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксВторой за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

По данным пресс-службы, вертолет Ми-8 (Комиавиатранс), следовавший по маршруту "Усинск - Северная Хаяха" совершил вынужденную посадку в 1,5 км от буровой Северная Хаяха. Ранее в среду, 25 декабря, в Красноярском крае опрокинулся вертолет Ми-8.
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Что произошло за день: среда, 25 декабря

Интерфакс12:45

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком АО

Коммерсантъ07:00

Следователи начали проверку по факту жёсткой посадки вертолёта в НАО

RT на русском08:44

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе

ТАСС07:32

Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

РБК07:00

Второй за день российский вертолет совершил жесткую посадку

Эхо Москвы12:31

Совершивший жесткую посадку Ми-8 приземлился в Коми, уточнил авиаотряд

РИА Новости07:55
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Политика

Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Российская газета 08:27
Армия и оружие

Пентагон собирается перебросить войска на войну с Россией и Китаем

Аргументы недели 09:11
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком

Газета.Ru 05:34
Общество

В Нотр-Даме не исключили дальнейших обрушений в соборе

RT на русском 11:19
Политика

«Северный поток-2» проложит новые маршруты

Премьер-министр Дмитрий Медведев накануне заявил, что санкции США кардинально не повлияют на сроки завершения строительства «Северного потока-2».
Коммерсантъ FM 03:00
Происшествия

В Петрозаводске водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

Водитель «УАЗ Патриот», двигаясь по проспекту вверх, насмерть сбил 48-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте.
Московский Комсомолец 06:00
Армия и оружие

Названа нерешенная проблема номер один в Афганской войне

Главной проблемой Советского Союза в Афганской войне была неготовность тыловых служб.
Lenta.ru 11:57
Политика

ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии

Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
Известия вчера в 14:37
Космос

Ракета «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» запущена с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» с метеорологическим спутником «Электро-Л» №3 запущена с 81-й площадки космодрома Байконур.
RT на русском вчера в 08:12
Политика

Путин оценил ситуацию в российской экономике

Ситуация в экономике позволяет достичь еще больших результатов.
Российская газета 12:23
Экономика

Правительство России одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

На заседании в среду правительство рассмотрело план и направления приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
Известия 07:03
Происшествия

Бывшего сотрудника ОМВД РФ приговорили к пожизненному сроку

ЛОТ 09:48
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США

Телеканал 360° вчера в 11:29
Общество

Аэропорты столкнулись с отключениями

Перебои в работе интернета на час парализовали системы бронирования как минимум в трех региональных аэропортах: Кольцово (Екатеринбург), Платов (Ростов-на-Дону) и Новом Уренгое.
Коммерсантъ 08:34
Армия и оружие

Шойгу оценил ситуацию с подготовкой офицеров в России

В России в настоящее время полностью восстановлена система подготовки офицерского состава, должности укомплектованы на 95%, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
RT на русском 12:17
Общество

Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты

В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.
РБК 09:24
Происшествия

У задержанного генерала ФТС обнаружили золотые слитки и дорогие часы

В ходе обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка следователи обнаружили крупные денежные средства, слитки золота и часы люксовых брендов.
Компания вчера в 08:43
Происшествия

Суд признал виновным участника несогласованной акции 27 июля Раджабова

РИА Новости вчера в 07:50
Политика

Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
РБК 10:41
Политика

Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
RT на русском вчера в 18:02
Экономика

Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию»

Сбербанк в среду, 25 декабря, передал "золотую акцию" обратно "Яндексу".
Вести.Ru 11:34
Политика

В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Газета.Ru 12:09
Общество

Ирландец снял на видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке

Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка, — подписал видео отец.
News.ru вчера в 09:41
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК

Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
РИА Новости 10:20
Политика

В Крыму оценили реакцию Украины на поезд Санкт-Петербург — Симферополь

Напомним, украинская прокуратура возбудила уголовное дело в связи с прибытием в Крым пассажирского поезда из Санкт-Петербурга по Керченскому мосту.
Красная весна 07:58
Здоровье

Бывшей королеве красоты удалили часть черепа после инсульта

Бывшей королеве красоты удалили часть черепа после того, как у нее случился разрыв аневризмы головного мозга.
Вести.Ru 08:35
Происшествия

В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками

Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, еще пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
РИА Новости 05:06
Единоборства

Емельяненко сделал подарок Кадырову

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о том, какие у него отношения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Pravda.Ru 05:23
Шоу-бизнес

Состояние Галины Волчек ухудшилось

Вчера стало известно, что 86-летняя актриса, режиссер и художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек накануне была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии.
Wday.ru 06:03
Политика

Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США

Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 11:50
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