По данным пресс-службы, вертолет Ми-8 (Комиавиатранс), следовавший по маршруту "Усинск - Северная Хаяха" совершил вынужденную посадку в 1,5 км от буровой Северная Хаяха. Ранее в среду, 25 декабря, в Красноярском крае опрокинулся вертолет Ми-8.

Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

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