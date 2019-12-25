Происшествия
ИнтерфаксВторой за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
По данным пресс-службы, вертолет Ми-8 (Комиавиатранс), следовавший по маршруту "Усинск - Северная Хаяха" совершил вынужденную посадку в 1,5 км от буровой Северная Хаяха. Ранее в среду, 25 декабря, в Красноярском крае опрокинулся вертолет Ми-8.
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Перебои в работе интернета на час парализовали системы бронирования как минимум в трех региональных аэропортах: Кольцово (Екатеринбург), Платов (Ростов-на-Дону) и Новом Уренгое.
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У задержанного генерала ФТС обнаружили золотые слитки и дорогие часы
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
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