В Ненецком автономном округе (НАО) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Об этом же со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает «РИА Новости». На борту вертолета были 23 человека, в том числе четыре члена экипажа.

Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

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