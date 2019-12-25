Происшествия

РБКРБКВторой за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

В Ненецком автономном округе (НАО) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Об этом же со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает «РИА Новости». На борту вертолета были 23 человека, в том числе четыре члена экипажа.
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Следователи начали проверку по факту жёсткой посадки вертолёта в НАО

RT на русском08:44

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе

ТАСС07:32

Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Интерфакс06:58

Второй за день Ми-8 совершил жесткую посадку в России

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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком АО

Коммерсантъ07:00

Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

РБК07:00

Совершивший жесткую посадку Ми-8 приземлился в Коми, уточнил авиаотряд

РИА Новости07:55
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12 декабря 1979 года на заседании Политбюро было принято решение об отправке в Афганистан "ограниченного контингента" численностью 50 тысяч человек, но затем цифру откорректировали, и 25 декабря афганскую границу пересекла группировка численностью более 80 тысяч человек.
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Волна тепла накроет Москву на Новый год

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Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
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Воронежские аниматоры покажут мультфильм «Снежная королева» на площади Ленина

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Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину

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