Происшествия
РБКВторой за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
В Ненецком автономном округе (НАО) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Об этом же со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает «РИА Новости». На борту вертолета были 23 человека, в том числе четыре члена экипажа.
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Политика
Путин уволил главу УВД на Московском метрополитене
Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника УВД на Московском метрополитене генерал-майора полиции Николая Савченко.
Фигурное катание
Навка: «Загитова все схватывает на лету, поражена ее талантом»
Алина все схватывает на лету, поражена ее талантом. Олимпийскими чемпионами просто так не становятся.
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Аналитики из Counterpoint Research составили список из десяти самых продаваемых смартфонов года.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Политика
Поклонская прокомментировала уголовное дело из-за поездов в Крым
Ранее украинская прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" после начала железнодорожного сообщения с Крымом по мосту через Керченский пролив.
Экономика
Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка
Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Здоровье
В Темниковском районе работает «Бережливая поликлиника»
«Бережливая поликлиника» теперь есть и в Темниковском районе.
Политика
Сергей Собянин уволил замглавы Департамента информационных технологий Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин 25 декабря освободил Артема Костырко от должности заместителя руководителя Департамента информационных технологий.
Общество
Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
Политика
Умер генерал армии Махмут Гареев
Транспорт
Первый поезд из Петербурга в Крым прибыл в Севастополь
Пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга, который первым проследовал по железнодорожной части Крымского моста, прибыл на вокзал Севастополя.
Политика
В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США
Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в Россию, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.
Общество
Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова
Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи Алексея Солдатова, сообщила «Медуза» со ссылкой на два источника.
Происшествия
Военнослужащий погиб во время учений в Мурманской области
Военнослужащий-контрактник погиб во время учений в Кандалакшском районе Мурманской области.
Шоу-бизнес
Таганроженка Оксана Воеводина снова надела свадебное платье
Таганрогская модель Оксана Воеводина снова надела белоснежное свадебное платье.
Политика
В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в «нормандском формате»
Идея переговоров по российско-грузинским отношениям в "нормандском формате" выглядит своеобразной, так как проблемы между Россией и Грузией касаются, в первую очередь, этих двух стран, а в российско-украинских отношениях "совершенно особая ситуация", считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Общество
Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей.
Общество
Медведев начал заседание правительства фразой «Елочка не горит»
Премьер-министр Дмитрий Медведев открыл последнее в этом году заседание правительства фразой «Елочка не горит».
Политика
40 лет назад началась Афганская война
12 декабря 1979 года на заседании Политбюро было принято решение об отправке в Афганистан "ограниченного контингента" численностью 50 тысяч человек, но затем цифру откорректировали, и 25 декабря афганскую границу пересекла группировка численностью более 80 тысяч человек.
Кино
В России покажут отреставрированную версию «Иронии судьбы»
Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию знаменитой кинокартины в Full HD качестве.
Общество
Волна тепла накроет Москву на Новый год
Очередная волна теплой погоды подойдет к столице 30 и 31 декабря, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.
Игры
В сети появилась обложка демоверсии ремейка Final Fantasy VII
На агрегаторе Gamstat появилась обложка демоверсии ремейка Final Fantasy VII.
Экономика
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ на 1 декабря снизилась до 31,9%
По состоянию на 1 ноября 2019 года при общем объеме рынка в 8,860 трлн. рублей номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составлял 2,837 трлн. рублей или 32,0%. По состоянию на 1 декабря 2018 года доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла 24,7% или 1,798 трлн. рублей при общем объеме рынка 7,287 трлн. рублей.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Шоу-бизнес
Состояние Галины Волчек ухудшилось
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Кино
Воронежские аниматоры покажут мультфильм «Снежная королева» на площади Ленина
31 декабря на площади Ленина возле главной елки местные жители смогут увидеть ленту «Снежная Королева» и вспомнить, как начиналось удивительное приключение храброй Герды.
Политика