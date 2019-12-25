Происшествия

ВедомостиВедомостиВторой за сутки вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

В Ненецком автономном округе совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает пресс-служба управления МЧС по Коми. На борту было 23 человека, в том числе четыре члена экипажа. Всех эвакуировали, пострадавших нет.
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Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

РБК07:00

Второй за день российский вертолет совершил жесткую посадку

Эхо Москвы12:31

Следователи начали проверку по факту жёсткой посадки вертолёта в НАО

RT на русском08:44

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе

ТАСС07:32

Что произошло за день: среда, 25 декабря

Интерфакс12:45

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком АО

Коммерсантъ07:00

Совершивший жесткую посадку Ми-8 приземлился в Коми, уточнил авиаотряд

РИА Новости07:55
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Музыка

Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

РИА Новости вчера в 07:20
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В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
REGNUM вчера в 22:58
Политика

Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы

Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими.
Коммерсантъ 12:48
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском 08:16
Политика

Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 05:23
Футбол

«Никакой он не сбитый летчик». Карпина назвали лучшим тренером первой части сезона РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич и бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сошлись в выборе лучшего тренера по итогам 19-ти туров чемпионата России.
Sportbox.RU 15:43
Происшествия

Глава минздрава Саратовской области сообщила об обысках в ее квартире

Как сообщила министр, утром в 6.45 у нее в квартире сотрудники правоохранительных органов провели обыск.
Российская газета 10:43
Политика

В Сирии сообщили о начале геологоразведки нефти совместно с Россией

Сирия совместно с российскими компаниями начала геологоразведку на нефтяных и газовых месторождениях в Средиземном море, заявила советник президента Башара Асада Бусейна Шаабан.
РИА Новости 15:26
Происшествия

В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками

Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, еще пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
РИА Новости 05:06
Культура

YouTube-блогеры представили свою версию фильма «Один дома» со Сталлоне в главной роли

Народные новости вчера в 18:55
Общество

Водонаева выразила презрение многодетным семьям, обозвав их «быдлом»

Инфо24 14:22
Экономика

Средний размер потребительских кредитов сократился почти на 10%

После введения показателя долговой нагрузки средний размер потребительских кредитов сократился на 9,6%. Об этом говорится в отчете Национального бюро кредитных историй (НБКИ), который поступил в РБК.
РБК 12:35
Экономика

Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 06:40
Экономика

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию». «Золотая акция» была передана 23 декабря, сказал РБК представитель кредитной организации.
РБК 11:46
Политика

В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США

Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в Россию, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.
Газета.Ru 09:45
Общество

Первый поезд из Петербурга в Крым прибыл в Севастополь

Пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга, который первым проследовал по железнодорожной части Крымского моста, прибыл на вокзал Севастополя.
RT на русском 01:39
Общество

Путин поспорил с Кудриным по поводу результативности нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин вступил в дискуссию с главой Счетной палаты (СП) Алексеем Кудриным, не согласившись с его оценками результативности национальных проектов, а также методов стимулирования экономического роста в стране.
Интерфакс 10:28
Армия и оружие

Москва предложила НАТО отказаться от беспокоящих друг друга учений

Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у границ России и стран альянса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с изданием «Коммерсантъ».
Lenta.ru 14:23
Происшествия

Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС

Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, еще один отправлен под домашний арест.
Интерфакс 09:42
Кино

На премьеру «Вторжения» пришли две девушки Александра Петрова

Как сообщает сайт kp.ru, на показ пришли бывшая и новая девушки актера Александра Петрова, который сыграл в картине главную роль.
Газета.Ru вчера в 08:25
Экономика

Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
RT на русском 09:45
Политика

Зеленский запретил покупку электроэнергии у России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.
РИА Новости 12:32
Экономика

С января увеличатся пенсии у неработающих пенсионеров

В среднем пенсии у неработающих пенсионеров из Кировской области вырастут на 964 рубля.
Newsler.ru 03:08
Политика

Президент не заметил позитивного эффекта от повышения налогов

Об очевидном негативном эффекте от повышения фискальной нагрузки в стране заявил российский президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Pravda.Ru 10:19
Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ 22 декабря в 17:38
Хоккей

Острава надежды: что ждет Россию на МЧМ по хоккею в Чехии

Известия вчера в 16:00
Общество

Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей.
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Двойника Майкла Джексона попросили пройти ДНК-тест

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Жена Шумахера обратилась к болельщикам

Lenta.ru 09:33
Авто

BMW отзывает около 19 тысяч автомобилей в России

Дни24 10:32
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