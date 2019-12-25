Происшествия
Красная веснаВторой за сутки вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
На борту вертолета находились 23 человека, которые, по предварительным данным, не пострадали. Напомним, это происшествие стало вторым за сутки, ранее в тот же день жесткую посадку совершил вертолет Ми-8 в Красноярском крае.
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