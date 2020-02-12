Жена и дочь выписанного мужчины пробудут в медицинском учреждении до 14 февраля как контактирующие с ним лица, сам он намерен остаться в Чите. В России зарегистрированы два случая заболевания новым вирусом — в Тюменской области и Забайкалье, оба заразившиеся — из КНР.

с чего всё началось

Во вторник, 11 февраля, из больницы в Тюмени выписали студентку из Китая, у которой тоже был диагностирован коронавирус. О других случаях заболевания в России этой инфекцией не сообщалось.

Второй заболевший в России коронавирусом пациент выписался из больницы

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