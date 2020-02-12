Здоровье

ВедомостиВедомостиВторой заболевший в России коронавирусом пациент выписался из больницы

Во вторник, 11 февраля, из больницы в Тюмени выписали студентку из Китая, у которой тоже был диагностирован коронавирус. О других случаях заболевания в России этой инфекцией не сообщалось.
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с чего всё началось

В Чите выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

Жена и дочь выписанного мужчины пробудут в медицинском учреждении до 14 февраля как контактирующие с ним лица, сам он намерен остаться в Чите. В России зарегистрированы два случая заболевания новым вирусом — в Тюменской области и Забайкалье, оба заразившиеся — из КНР.
РИА Новостивчера в 22:37

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Россия избавилась от коронавируса

Газета.Ru01:49

Болевший коронавирусом китаец в Чите выписался из больницы — видео

Чита.Рувчера в 22:13

В Забайкалье выписали из больницы китайца, у которого выявили коронавирус

Интерфаксвчера в 23:02

В Чите выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

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В Забайкалье вылечили пациента с коронавирусом

ТАССвчера в 22:17

Появилось видео выписки последнего переболевшего коронавирусом в России

РБК01:44

Видео выписки китайца в Чите, переболевшего коронавирусом, появилось в Сети

ZAB.RUвчера в 22:45
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 02:09, Ашберн
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КМВ Новости вчера в 14:28
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Игры

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По словам Джейсона Шрайера из Kotaku, ранее менеджеры 2K Games верили, что студии издательства должны носить бренд 2K, однако теперь они идут от обратного, давая своим компаниям индивидуальные наименования, отражающие их деятельность.
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На Украине предлагают обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
Вести.Ru 01:34
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Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.
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Символом же эпидемии стал круизный корабль, застрявший у берегов Японии с жителями 50 стран.
Первый канал вчера в 23:07
Экономика

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Экономика

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РИА Новости вчера в 16:39
Общество

Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни

В Испании археологи нашли пещеру с останками людей, который были жестоко убиты около 7,3 тысячи лет назад.
МИР 24 вчера в 23:46
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Сын Пеле рассказал о депрессии отца

Газета.Ru 10 февраля в 14:24
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Ведомости вчера в 16:09
Авто

Численность сотрудников «АвтоВАЗа» сокращается седьмой год подряд

Если сравнить озвученный показатель с цифрой 2018-го года, получается, что численность рабочих сократилась на 3,9 процентных пункта.
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Армия и оружие

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Ранее NEWS.ru писал, что США, Монголия и Япония попросили КНДР соблюдать свои обязательства по резолюции СБ ООН и прекратить провокации, в частности, запуски баллистических ракет.
News.ru 01:17
Экономика

ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству

ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
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Наука

В Канаде обнаружили новый вид тираннозавра

Джон де Грут, который является энтузиастом палеонтологии, обнаружил в Канаде в Южной Альберте новый вид тираннозавра.
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На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе

Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.
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iReactor 00:00
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