Здоровье

RT на русскомRT на русскомВ России выписали обоих переболевших коронавирусом пациентов

Накануне в Тюмени из больницы выписали китайскую студентку, ранее также госпитализированную с коронавирусом. Таким образом, в России больше нет пациентов с заболеванием, которому Всемирная организация здравоохранения присвоила название COVID-2019.
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с чего всё началось

В Чите выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

Жена и дочь выписанного мужчины пробудут в медицинском учреждении до 14 февраля как контактирующие с ним лица, сам он намерен остаться в Чите. В России зарегистрированы два случая заболевания новым вирусом — в Тюменской области и Забайкалье, оба заразившиеся — из КНР.
РИА Новостивчера в 22:37

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В России выписали обоих переболевших коронавирусом пациентов

RT на русском05:03

Лечившегося от коронавируса китайца в Чите выписали из больницы

Московский Комсомолец Читавчера в 22:19

В России выписали из больницы второго заболевшего коронавирусом гражданина КНР

Новый День01:13

В Чите выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

РИА Новостивчера в 22:37

В Забайкалье выздоровел пациент с коронавирусом

ТАССвчера в 22:17

Появилось видео выписки последнего переболевшего коронавирусом в России

РБК01:44

Врачи из Читы взяли повторные анализы у гражданина КНР с коронавирусом

News.ru10 февраля в 04:17
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 05:14, Ашберн
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Черного Ленина из ДНР задержали в России

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Lenta.ru вчера в 16:10
Происшествия

В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков

Российская газета 04:36
Армия и оружие

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Здоровье

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Киберспорт

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Общество

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RT на русском 05:02
Политика

Новый глава офиса Зеленского назвал приоритетом мир в Донбассе

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Московский Комсомолец 04:04
Экономика

ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству

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РИА Новости вчера в 15:06
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Кучеров повторил достижения Федорова, Малкина и личный рекорд в НХЛ

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Ученые узнали, как можно защитить организм от множества вирусов сразу

Ученые провели ряд исследований и выяснили, что может помочь защитить организм не от одного вируса, а сразу множества вирусных инфекций.
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Новая передача Ксении Собчак на Первом возмутила зрителей

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Авто

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Ведомости 01:18
Общество

Среднеуральскую птицефабрику закрыли по решению суда

По решению суда, с сегодняшнего дня и до рассмотрения искового заявления ответчика запрещается доступ на предприятие сотрудников, а также эксплуатация помещений и зданий птицефабрики.
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Fiat показал новое поколение бюджетного пикапа Fiat Strada

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Рубль укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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