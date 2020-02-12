Жена и дочь выписанного мужчины пробудут в медицинском учреждении до 14 февраля как контактирующие с ним лица, сам он намерен остаться в Чите. В России зарегистрированы два случая заболевания новым вирусом — в Тюменской области и Забайкалье, оба заразившиеся — из КНР.

с чего всё началось

Накануне в Тюмени из больницы выписали китайскую студентку, ранее также госпитализированную с коронавирусом. Таким образом, в России больше нет пациентов с заболеванием, которому Всемирная организация здравоохранения присвоила название COVID-2019.

Политика Черного Ленина из ДНР задержали в России Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.

Общество Полиция начала проверку в отношении Водонаевой Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».

Киберспорт Геймплейный трейлер Outriders People Can Fly опубликовала новый геймплейный трейлер Outriders.

Общество Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС.

Политика Новый глава офиса Зеленского назвал приоритетом мир в Донбассе Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге в среду заявил, что сегодня приоритетом для Владимира Зеленского одним из приоритетов является прекращение войны в Донбассе в интересах Украины.

Экономика ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.

Политика Зеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, проживающей на неподконтрольных Киеву территориях, возможностями получения паспорта гражданина Украины и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы, передает во вторник пресс-служба главы государства.

Культура Новая передача Ксении Собчак на Первом возмутила зрителей Первый выпуск нового телешоу Ксении Собчак "Док-ток", опубликованный на YouTube, набрал 1,6 тысяч отметок "нравится" и 4,7 тысяч отметок "не нравится", а также собрал множество недовольных комментариев от зрителей, оставшихся разочарованными новым проектом скандальной телеведущей.

Экономика Алтайский завод «Модест» купил бизнесмен Гарри Шония В среду, 12 февраля, состоялись торги по продаже акций предприятия по производству детского питания АО «Модест», который находился в собственности Алтайского края.

Авто Второй шоурум Aurus откроют в Москве в 2021 году Второй автосалон российской марки Aurus планируется открыть в 2021 году в районе бывшего завода ЗИЛ на юге Москвы, сообщает Autonews.ru.

Общество Среднеуральскую птицефабрику закрыли по решению суда По решению суда, с сегодняшнего дня и до рассмотрения искового заявления ответчика запрещается доступ на предприятие сотрудников, а также эксплуатация помещений и зданий птицефабрики.

Авто Fiat показал новое поколение бюджетного пикапа Fiat Strada Легендарный пикап Fiat Strada собирается на заводе в Бразилии на протяжении последних 22 лет, однако в ближайшее время состоится премьера обновленной версии.

Гаджеты Samsung представил складной смартфон На презентации Samsung представил новые смартфоны-флагманы. В линейке три модели — Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.

Кино Россияне выбрали лучшую мелодраму XIX века В результате анализа зрительских рейтингов лучшей мелодрамой 21 века признали «Дневник памяти», который сняли по одноименному роману Николаса Спаркса.