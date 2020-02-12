Здоровье
RT на русскомВ России выписали обоих переболевших коронавирусом пациентов
Накануне в Тюмени из больницы выписали китайскую студентку, ранее также госпитализированную с коронавирусом. Таким образом, в России больше нет пациентов с заболеванием, которому Всемирная организация здравоохранения присвоила название COVID-2019.
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с чего всё началось
Жена и дочь выписанного мужчины пробудут в медицинском учреждении до 14 февраля как контактирующие с ним лица, сам он намерен остаться в Чите. В России зарегистрированы два случая заболевания новым вирусом — в Тюменской области и Забайкалье, оба заразившиеся — из КНР.РИА Новостивчера в 22:37
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Лечившегося от коронавируса китайца в Чите выписали из больницы
Московский Комсомолец Читавчера в 22:19
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 05:14, Ашберн
Политика
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Происшествия
В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков
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Эрдоган обвинил российских военных в нападениях в Идлибе
Турецкий президент Тайп Эрдоган обвинил российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе, цитирует Ahval.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
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Длительное употребление снюса может стать причиной развития рака пищевода и легких, а также поджелудочной железы.
Общество
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Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
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В Екатеринбурге закрыли на карантин 252 класса и 106 групп в детсадах
Из-за карантина по гриппу и ОРВИ в Екатеринбурге закрыли 252 школьных класса и 106 групп в детских садах города.
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Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС.
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Космос
В космос без ракеты: американская SpinLaunch разрабатывает электромагнитную «катапульту»
Как считают в SpinLaunch, спутники весом до 100 кг можно было бы запускать без ракетоносителя — с помощью большой электромагнитной центрифуги.
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Зеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, проживающей на неподконтрольных Киеву территориях, возможностями получения паспорта гражданина Украины и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы, передает во вторник пресс-служба главы государства.
Наука
Ученые узнали, как можно защитить организм от множества вирусов сразу
Ученые провели ряд исследований и выяснили, что может помочь защитить организм не от одного вируса, а сразу множества вирусных инфекций.
Культура
Новая передача Ксении Собчак на Первом возмутила зрителей
Первый выпуск нового телешоу Ксении Собчак "Док-ток", опубликованный на YouTube, набрал 1,6 тысяч отметок "нравится" и 4,7 тысяч отметок "не нравится", а также собрал множество недовольных комментариев от зрителей, оставшихся разочарованными новым проектом скандальной телеведущей.
Экономика
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В среду, 12 февраля, состоялись торги по продаже акций предприятия по производству детского питания АО «Модест», который находился в собственности Алтайского края.
Политика
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
Авто
Второй шоурум Aurus откроют в Москве в 2021 году
Второй автосалон российской марки Aurus планируется открыть в 2021 году в районе бывшего завода ЗИЛ на юге Москвы, сообщает Autonews.ru.
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Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза
Доверие экс-премьеру Дмитрию Медведеву снизилось с 9 до 5%, как и недоверие – с максимальных за два года 32% в сентябре до 27%.
Общество
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По решению суда, с сегодняшнего дня и до рассмотрения искового заявления ответчика запрещается доступ на предприятие сотрудников, а также эксплуатация помещений и зданий птицефабрики.
Авто
Fiat показал новое поколение бюджетного пикапа Fiat Strada
Легендарный пикап Fiat Strada собирается на заводе в Бразилии на протяжении последних 22 лет, однако в ближайшее время состоится премьера обновленной версии.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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На презентации Samsung представил новые смартфоны-флагманы. В линейке три модели — Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.
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В результате анализа зрительских рейтингов лучшей мелодрамой 21 века признали «Дневник памяти», который сняли по одноименному роману Николаса Спаркса.
Армия и оружие
Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России
Автоспорт
«Ред Булл» представил новую машину
«Ред Булл» представил новый болид на предстоящий сезон.
Политика
Кравчук выступил за продажу воды в Крым
Бывший президент Украины Леонид Кравчук выступил за возможность продажи Украиной воды России для нужд Крыма.