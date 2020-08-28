Вторую российскую вакцину от коронавируса зарегистрируют ускоренно
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Напомним, 27 августа Владимир Путин объявил, что вторая российская COVID-вакцина может быть зарегистрирована новосибирским центром «Вектор» уже в сентябре. О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, созданной в московском центре имени Гамалеи, президент России сообщил 11 августа.В источнике
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Регистрация второй вакцины «Вектора» от COVID-19 может пройти в ускоренном режиме
Газета.Ruвчера в 15:14