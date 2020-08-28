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Сусанин
Сусанин

Вторую российскую вакцину от коронавируса зарегистрируют ускоренно

Напомним, 27 августа Владимир Путин объявил, что вторая российская COVID-вакцина может быть зарегистрирована новосибирским центром «Вектор» уже в сентябре. О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, созданной в московском центре имени Гамалеи, президент России сообщил 11 августа.В источнике
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Вести.Ru

Вторую российскую вакцину против коронавируса могут выпустить уже в середине осени

Вести.Ru23:07
ТАСС

Центр «Вектор» может выпустить первую серию вакцины от коронавируса в конце октября-ноябре

ТАСС17:50
Интерфакс

COVID-вакцину «Вектора» зарегистрируют по ускоренной схеме

Интерфаксвчера в 16:18
Известия

COVID-вакцину «Вектора» зарегистрируют по ускоренной схеме

Известия18:24
РИА Новости

«Вектор» допустил ускоренную регистрацию второй вакцины от коронавируса

РИА Новостивчера в 16:12
РБК

В «Векторе» допустили ускоренную регистрацию своей вакцины от COVID-19

РБКвчера в 15:37
Газета.Ru

Регистрация второй вакцины «Вектора» от COVID-19 может пройти в ускоренном режиме

Газета.Ruвчера в 15:14

В Крыму зафиксирован рекордный суточный прирост носителей коронавируса

Симферополь, 28 августа 2020, 10:01 — REGNUM Сразу 84 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось в Республике Крым за минувшие сутки, об этом на своей странице в социальной сети написал 28 августа глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM03:01
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Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по последним данным исследований, иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется в том числе у тех пациентов, у которых не было клинических проявлений болезни.
Интерфакс03:20
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Рынок акций РФ открылся ростом индекса РТС на 0,2%

Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне стагнации нефти и роста внешних фондовых площадок, индекс РТС за минуту торгов вырос на 0,2% на фоне укрепления рубля, а индекс МосБиржи почти не изменился.
Интерфакс03:28