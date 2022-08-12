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Вучич: Сербия сохранит свою политику и не будет вводить санкции против РФ, пока сможет

Президент Сербии Александр Вучич заявил
, что не может ничего обещать по вопросу санкций против России, но будет продолжать нынешнюю политику, сколько сможет.
РИА Новости
Сербия стремится сохранить свою независимую политику в отношении санкций против России и не собирается вводить их.
Известия
В ходе своей речи Вучич отметил, что ряд местных политиков до парламентских выборов 3 апреля 2022 года отзывались о санкциях негативно, однако «потом поменяли пластинку».
ФАН
Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко в эфире «России 24» ранее заявил, что Запад давит на Сербию, используя косовский вопрос, чтобы заставить Белград отказаться от неприятия санкций Евросоюза против России.
RT на русском

Подробнее о событии

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