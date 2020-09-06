Лавров и Вучич назвали дружескими отношения России и Сербии
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Сербии Александар Вучич отметили, что отношения Москвы и Белграда являются искренне дружескими.В источнике
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