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ТК Звезда
ТК Звезда

Лавров и Вучич назвали дружескими отношения России и Сербии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Сербии Александар Вучич отметили, что отношения Москвы и Белграда являются искренне дружескими.В источнике
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Интерфакс

Вучич обсудил с Лавровым свои недавние переговоры в Вашингтоне

Интерфаксвчера в 09:37
РБК

Лавров и Вучич созвонились после скандала с постом Захаровой

РБКвчера в 09:49
ТАСС

Лавров и Вучич назвали отношения России и Сербии искренне дружескими

ТАССвчера в 10:42
Коммерсантъ

Вучич рассказал Лаврову об итогах переговоров в Вашингтоне

Коммерсантъвчера в 10:36
RT на русском

Вучич проинформировал Лаврова об итогах встречи в Вашингтоне

RT на русскомвчера в 09:31
Lenta.ru

Вучич рассказал Лаврову о переговорах с Трампом

Lenta.ruвчера в 09:29
РИА Новости

Лавров и глава Сербии обсудили итоги встречи в США

РИА Новостивчера в 09:20

Тренер сборной Украины Шевченко назвал причины поражения от Испании

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после поражения от команды Испании (0:4) в матче Лиги Наций УЕФА заявил, что его команде не хватило времени для восстановления, а испанцы «были намного лучше» украинской команды.
Общественная служба новостей22:53

Вильфанд пообещал «супервысокую» температуру в северных регионах РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в регионах на севере европейской части России, а также в Западной Сибири и Уральском федеральном округе будет наблюдаться аномально высокая температура, передает ТАСС.
Газета.Ru22:59
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В Германии назвали возможных виновников ситуации с Навальным

Грегор Гизи, депутат бундестага от Левой партии, в беседе с MDR Aktuell сказал о том, что возможными виновниками ситуации с Алексеем Навальным (на фото) могут являться противники завершения строительства проекта "Северный поток-2".
Ореанда-Новостивчера в 15:34
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Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАССвчера в 06:17
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Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о посте официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая прокомментировала визит сербской госделегации в Вашингтон.
РИА Новостивчера в 04:04
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
3,8K

Великобритания хочет согласовать торговую сделку с ЕС до 15 октября

Великобритания установила крайний срок — 15 октября, чтобы чтобы договориться о торговой сделке по «Брекситу» с Европейским союзом, сообщает Reuters со ссылкой на заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона перед началом заключительного этапа переговоров.
Коммерсантъ20:33
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