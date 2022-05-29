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Вучич назвал благоприятными для Сербии договоренности с Путиным по газу

Сербия будет закупать у России газ по цене с расчетом нефтяной формулы в ближайшие три года.
РБК
"Важными для меня являются три темы - объемы поставок газа, цена на газ и уверенность газоснабжения", - цитировал Вучича телеканал РТС.
Интерфакс
Разговор с президентом России Вучич назвал очень хорошим, "по широкому кругу тем", отметив, что удалось договориться об основных элементах будущего договора о поставках газа.
РИА Новости
Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на десять лет.
РИА Новости

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Вучич назвал благоприятными для Сербии договоренности с Путиным по газу
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