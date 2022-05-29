РБКВучич назвал благоприятными для Сербии договоренности с Путиным по газуСербия будет закупать у России газ по цене с расчетом нефтяной формулы в ближайшие три года.РБК"Важными для меня являются три темы - объемы поставок газа, цена на газ и уверенность газоснабжения", - цитировал Вучича телеканал РТС.ИнтерфаксРазговор с президентом России Вучич назвал очень хорошим, "по широкому кругу тем", отметив, что удалось договориться об основных элементах будущего договора о поставках газа.РИА НовостиВласти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на десять лет.РИА НовостиЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruРБКАБНКомсомольская правдаPravda.RuГазета.RuLife.ruИА Красная ВеснаТелеканал 360°Народные новостиЭкономика сегодняФАНПодробнее о событииВучич назвал благоприятными для Сербии договоренности с Путиным по газуРБКвчера в 08:53Вучич заявил, что цены на российский газ будут благоприятны для СербииРИА Новостивчера в 06:56Самое цитируемоеВучич назвал благоприятными для Сербии условия газового контракта с РоссиейВедомостивчера в 08:44Президент Вучич назвал благоприятными цены на газ для Сербии после разговора с ПутинымLenta.ruвчера в 07:00Сербский президент Вучич ожидает благоприятных цен на российский газЭкономика сегоднявчера в 07:29Президент Сербии Вучич рассчитывает закупать российский газ по цене в три раза ниже рыночнойПРАЙМвчера в 07:18Вучич: цена газа из РФ для Сербии будет лучшей в ЕвропеSmotrim.ruвчера в 07:45Показать ещёОценить489Поделиться