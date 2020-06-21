Политика

Газета.RuГазета.RuВучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах

Президент Сербии Александр Вучич объявил о победе Сербской прогрессивной партии на прошедших парламентских выборах, сообщает РИА "Новости".
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