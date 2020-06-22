Политика

REGNUMREGNUMПравящая партия Сербии одерживает уверенную победу на выборах

Белград, 21 июня 2020, 22:45 — REGNUM Прогрессивная партия Сербии, возглавляемая президентом страны Александаром Вучичем, одерживает победу на парламентских выборах страны с результатом 56,7%. Об этом 21 июня сообщается в Центре наблюдения за выборами.
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Сербский политик
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