Политика
ИзвестияПартия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии
Правящая Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент Сербии Александр Вучич, с результатом 63,4% побеждает на парламентских выборах в стране. Об этом свидетельствуют данные экзитполов. По предварительным данным, партия лидирует после обработки 43% голосов.
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Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Газета.Ru 11:10
Общество
Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса
Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса в интервью газете «Красная звезда».
Lenta.ru 17:34
Технологии
Инженеры завода Sony показали фото с PlayStation 5 в руках
На фотографии присутствуют трое мужчин. Видно, что они сотрудники завода Sony.
iReactor 15:16
Происшествия
В Киеве нашли тело третьего погибшего при взрыве в жилом доме
Спасатели обнаружили тело третьего погибшего при взрыве в многоэтажном жилом доме в Киеве.
РБК 16:24
Культура
Звезда «Сватов» Федор Добронравов объяснил свой уход из театра
Российская газета 08:36
Футбол
«Локомотив» уволил ударившего журналиста на «РЖД-Арене» стюарда
Инцидент произошел перед матчем «Локомотив» — «Оренбург» в рамках 23-го тура РПЛ. Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожников.
ФАН 11:16
Интернет
В геймерском браузере Opera GX появился встроенный клиент Discord
Игромания.ру вчера в 03:53
Технологии
Энтузиаст потратил 2 года на воссоздание в Minecraft Чернобыльской АЭС
Финальная версия карты, по словам энтузиаста, будет закончена к 2023 году.
ИА Красная Весна 14:13
Путешествия
Крым значительно опередил Сочи по стоимости отдыха
Как передает корреспондент РИА «Новый День», минимальная стоимость тура из Москвы в Сочи в июле составит 13 тыс 925 рублей, в Крым – 14 тыс 556 рублей.
Новый День 19 июня в 12:49
Путешествия
Увеличилось количество рейсов из Ростова на российские курорты
Городской репортер 19 июня в 08:44
Происшествия
Петра Верзилова допросили как свидетеля по московскому делу
Издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» допросили в качестве свидетеля по так называемому московскому делу.
Ведомости 17:41
Политика
Япония может отказаться от размещения американских комплексов ПРО
Власти Японии намерены полностью аннулировать план развертывания комплексов противоракетной обороны (ПРО) американского производства Aegis Ashore.
Известия 18:14
Единоборства
В турнире UFC Волков проиграл Блэйдсу
Главный турнир UFC (Ultimate Fighting Championship) в июне между российским бойцом Александром Волковым и американским бойцом Кёртисом Блэйдсом 21 июня закончился победой последнего.
ИА Красная Весна 15:07
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
Политика
Прочитано в журнале Forbes: Путин дает Западу урок истории
Материал Джеймса Роджерса озаглавлен: "Путин дает Западу урок истории Второй мировой войны, и вот почему".
Российская газета вчера в 12:12
Хоккей
Строительство новой арены «Торпедо» начнется в 2021 году
Sports.ru 19 июня в 04:46
Политика
Тайник украинских националистов времен войны обнаружили под Львовом
Известия вчера в 20:42
Происшествия
В МЧС назвали объём разлившегося топлива на электростанции в Якутии
RT на русском 15:45
Происшествия
Полиция признала убийство трех человек в Великобритании терроризмом
Нападение мужчины с ножом в британском Рединге, в результате которого погибли три человека, является «террористическим инцидентом», сообщает Би-би-си со ссылкой на полицию.
РБК 09:24
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru 02:34
Наука
В России придуман способ ускорить рост тепличных растений
Необычный способ ускорения роста тепличных растений был найден учеными Томского политехнического университета и Университета ИТМО, сообщает «Российская Газета».
SMINEWS в Иванове 18:15
Политика
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России
Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:36
Музыка
У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»
Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
Известия 15:58
Армия и оружие
Как Россия стала лидером в разработке снайперского оружия
Один из самых известных российских оружейников в сфере высокоточных винтовок Вячеслав Евгеньевич Лобаев заявил, что его компания Lobaev Arms в очень скором времени покажет миру новую снайперскую оружейную систему «пуля – патрон – оружие», которая сможет поражать мишень на предельной дальности в семь тысяч метров.
Взгляд.ру 11:45
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной выложил ее фото в бикини
Трехлетняя дочь Мия появилась в совместном браке. Певица снята со спины на пляже на Мальдивских островах, она в бикини.
Телеканал 360° 17:29
Экономика
В СП сообщили, что Минкавказ использовал средства по назначению
Министерство РФ по делам Северного Кавказа в 2019 году использовало полученные из федерального бюджета средства целевым образом, однако доходы от деятельности ведомства составили лишь 11% от ожидаемого.
ТАСС 17:11