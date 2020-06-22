Правящая Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент Сербии Александр Вучич, с результатом 63,4% побеждает на парламентских выборах в стране. Об этом свидетельствуют данные экзитполов. По предварительным данным, партия лидирует после обработки 43% голосов.

Партия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии

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