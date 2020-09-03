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РИА Новости
РИА Новости

Вучич отверг пункт о признании независимости Косово

Президент Сербии Александр Вучич на переговорах в США категорически отверг пункт о признании независимости самопровозглашенной республики Косово, заявил глава МИД Ивица Дачич.В источнике
С чего всё началось
"Из Вашингтона я получил информацию, что президент Вучич жестким образом отклонил пункт 10 о признании Косово и четко заявил, что оно для Сербии неприемлемо, а также, что будет вести себя в соответствии с конституцией Сербии", - заявил глава МИД в эфире TV Pink
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РИА Новостивчера в 15:17
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РИА Новости

Вучич отверг пункт о признании независимости Косово

РИА Новостивчера в 15:17
РБК

Вучич не стал признавать независимость Косово на переговорах в Вашингтоне

РБКвчера в 16:15
Lenta.ru

Вучич отказался признавать независимость Косова

Lenta.ruвчера в 15:25
RT на русском

К чему могут привести переговоры по Косову в Вашингтоне и Брюсселе

RT на русском18:18
REGNUM

Сербы отказались признать независимость Косова на переговорах в США

REGNUMвчера в 16:06
Газета.Ru

Вучич подтвердил отказ сербской делегации от признания Косово

Газета.Ruвчера в 15:51
ТАСС

Вучич указал на проблемы с ИГ на территории бывшей Югославии

ТАСС18:07

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей
Российская газетавчера в 04:50
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Парламент Италии согласился продлить режим ЧС

Рим, 3 сентября 2020, 22:17 — REGNUM Депутаты нижней палаты парламента Италии в четверг, 3 сентября, утвердили предложение правительства о продлении до 31 октября режима ЧС из-за эпидемии коронавируса.
REGNUMвчера в 15:17

«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новостивчера в 10:15
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СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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США намерены убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом

В среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что российско-американские отношения могут стать еще хуже в случае "открытого силового вмешательства" России в ситуацию в Белоруссии.
ТАСС19:01
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Якутские фильмы появились на мультимедийном сервисе Okko

В мультимедийном сервисе Окко появилась первая коллекция регионального кино — теперь пользователи могут посмотреть картины якутских режиссеров, передает ЯСИА со ссылкой на пресс-службу якутского отделения Сбербанка.
ИА ЯСИАвчера в 06:41

МИД ФРГ не представил послу РФ доказательств «отравления» Навального

Заместитель секретаря Общественной палаты России Сергей Орджоникидзе ранее заявил, что Германия отрабатывает "британский сценарий" в деле об "отравлении" блогера Алексея Навального.
Политика Сегодня2 сентября в 12:35
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Титов попросил продлить меры поддержки бизнеса на 2021 год

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина с просьбой продлить несколько антикризисных мер поддержки бизнеса в связи с ситуацией, сложившейся на фоне пандемии коронавируса, сообщает РБК.
Ведомостивчера в 02:05
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В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомостивчера в 09:21
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