США намерены убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом

В среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что российско-американские отношения могут стать еще хуже в случае "открытого силового вмешательства" России в ситуацию в Белоруссии.