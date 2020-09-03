Вучич отверг пункт о признании независимости Косово
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Президент Сербии Александр Вучич на переговорах в США категорически отверг пункт о признании независимости самопровозглашенной республики Косово, заявил глава МИД Ивица Дачич.В источнике
С чего всё началось
"Из Вашингтона я получил информацию, что президент Вучич жестким образом отклонил пункт 10 о признании Косово и четко заявил, что оно для Сербии неприемлемо, а также, что будет вести себя в соответствии с конституцией Сербии", - заявил глава МИД в эфире TV Pink
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