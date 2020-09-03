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РИА Новости
РИА Новости

Вучич отверг пункт о признании независимости Косово

Президент Сербии Александр Вучич на переговорах в США категорически отверг пункт о признании независимости самопровозглашенной республики Косово, заявил глава МИД Ивица Дачич.В источнике
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"Из Вашингтона я получил информацию, что президент Вучич жестким образом отклонил пункт 10 о признании Косово и четко заявил, что оно для Сербии неприемлемо, а также, что будет вести себя в соответствии с конституцией Сербии", - заявил глава МИД в эфире TV Pink
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РИА Новостивчера в 15:17
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RT на русском

В США заявили о прогрессе в переговорах между Сербией и Косовом

RT на русском17:20
РБК

Вучич не стал признавать независимость Косово на переговорах в Вашингтоне

РБКвчера в 16:15
Газета.Ru

Вучич подтвердил отказ сербской делегации от признания Косово

Газета.Ruвчера в 15:51
РИА Новости

Вучич отверг пункт о признании независимости Косово

РИА Новостивчера в 15:17
REGNUM

Сербы отказались признать независимость Косова на переговорах в США

REGNUMвчера в 16:06
Lenta.ru

Вучич отказался признавать независимость Косова

Lenta.ruвчера в 15:25
ТАСС

Вучич указал на проблемы с ИГ на территории бывшей Югославии

ТАСС18:07

Омский токсиколог заявил о невозможности отравления Навального

Сабаев отметил, что после того как Навального с самолета доставили в больницу, у пациента в первую очередь наблюдались метаболические нарушения, что не характерно для отравлений фосфороорганическими соединениями, к которым относится отравляющее вещество «Новичок».
Омский токсиколог заявил о невозможности отравления Навального
URA.Ruвчера в 15:58
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Титов предложил продлить на год меры по поддержке бизнеса

Предложения Титова касаются продления до окончания 2021 года отсрочки по налогам и взносам для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей, срок уплаты которых наступил/наступает в 2020 году.
Газета.Ruвчера в 03:14
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СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новостивчера в 16:00
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«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новостивчера в 10:15
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CD Projekt во втором квартале заработала почти 15 миллионов долларов

Во втором квартале чистый доход компании составил 14,63 миллиона долларов, что выше уровня прошлого года на 61,5%, но ниже, чем ожидали аналитики, на 8,6%. За первое финансовое полугодие продажи игр принесли CD Projekt 97 миллионов долларов — это почти на 70% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Игромания.рувчера в 14:41