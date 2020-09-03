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РИА Новости
РИА Новости

Вучич отверг пункт о признании независимости Косово

Президент Сербии Александр Вучич на переговорах в США категорически отверг пункт о признании независимости самопровозглашенной республики Косово, заявил глава МИД Ивица Дачич.В источнике
С чего всё началось
"Из Вашингтона я получил информацию, что президент Вучич жестким образом отклонил пункт 10 о признании Косово и четко заявил, что оно для Сербии неприемлемо, а также, что будет вести себя в соответствии с конституцией Сербии", - заявил глава МИД в эфире TV Pink
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РИА Новостивчера в 15:17
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Взгляд.ру

Спецпредставитель США опроверг существование документа с пунктом о независимости Косово

Взгляд.ру02:12
ТАСС

Президент Сербии и премьер Косова 4 сентября подпишут договоренности в Вашингтоне

ТАСС22:51
RT на русском

К чему могут привести переговоры по Косову в Вашингтоне и Брюсселе

RT на русском18:18
РБК

Вучич не стал признавать независимость Косово на переговорах в Вашингтоне

РБКвчера в 16:15
РИА Новости

Вучич отверг пункт о признании независимости Косово

РИА Новостивчера в 15:17
Газета.Ru

Вашингтон: Сербия и Косово подпишут договоренности 4 сентября

Газета.Ru22:58
Евразия.Эксперт

США не удастся обеспечить прорыв в переговорах Сербии и Косово – сербский эксперт

Евразия.Эксперт2 сентября в 02:42

Ученый из США предупредил о сокращении населения России к концу века

К 2100 году население России уменьшится на 40 млн человек, заявил «РИА Новости» профессор Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон Али Мокдад, один из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли.
РБК03:18
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В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новостивчера в 16:00
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СК направил на проверку заявление о покушении на Навального

Москва, 4 сентября 2020, 10:31 — REGNUM Следственным комитетом России заявление сторонников Алексея Навального о возбуждении дела по факту госпитализации блогера передано для проверки в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.
REGNUM03:31
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Работающие с коронавирусом получат новые выплаты

"Сотрудники организаций, подведомственных федеральным органам власти, военнослужащие и ряд других специалистов, которые помогают больным коронавирусом или задействованы в борьбе с распространением новой инфекции, будут получать стимулирующие выплаты за особые условия труда", - говорится в пояснении.
Газета.Ru03:16