Вучич отверг пункт о признании независимости Косово
Президент Сербии Александр Вучич на переговорах в США категорически отверг пункт о признании независимости самопровозглашенной республики Косово, заявил глава МИД Ивица Дачич.В источнике
С чего всё началось
"Из Вашингтона я получил информацию, что президент Вучич жестким образом отклонил пункт 10 о признании Косово и четко заявил, что оно для Сербии неприемлемо, а также, что будет вести себя в соответствии с конституцией Сербии", - заявил глава МИД в эфире TV Pink
.
Подробнее о событии
США не удастся обеспечить прорыв в переговорах Сербии и Косово – сербский эксперт
Евразия.Эксперт2 сентября в 02:42