с чего всё началось

Из Вашингтона я получил информацию, что президент Вучич жестким образом отклонил пункт 10 о признании Косово и четко заявил, что оно для Сербии неприемлемо, а также, что будет вести себя в соответствии с конституцией Сербии.

Президент Сербии Александр Вучич на переговорах в США категорически отверг пункт о признании независимости самопровозглашенной республики Косово, заявил глава МИД Ивица Дачич.

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