Политика
Газета.RuВучич по-русски поблагодарил Путина
Президент Сербии Александар Вучич по-русски обратился к президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС. Он поблагодарил российского лидера за поддержку его страны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 17:30, Ашберн
Игры
«Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order
Недавно ЕА собрала журналистов со всего мира, дав им возможность три часа лично опробовать Star Wars Jedi: Fallen Order — третий проект издательства по франшизе в рамках текущего договора с Disney и первую крупнобюджетную сюжетную игру по вселенной со времён The Force Unleashed II.
Игромания.ру 17 октября в 12:10
Здоровье
Утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения
Сегодня, 18 октября, глава Минздрава России Вероника Скворцова провела всероссийское совещание, темой которого стала принципы модернизации первичного звена здравоохранения.
Карелинформ вчера в 10:59
Происшествия
МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
РБК 09:19
Космос
Bosch разработала акустическую систему мониторинга для МКС
Система акустического мониторинга SoundSee будет отправлена на Международную космическую станцию (МКС) на борту грузового корабля Dragon, запуск которого запланирован на 2 ноября.
REGNUM 04:14
Армия и оружие
На севере Сирии возобновились обстрелы, несмотря на перемирие
В четверг США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке турецкой операции «Источник мира» на севере Сирии на 120 часов, чтобы дать возможность силам Рабочей партии Курдистана выйти в безопасную зону.
Аргументы и Факты вчера в 04:10
Армия и оружие
Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов
Появление армии Сирии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов будет считаться объявлением войны Турции, пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова советника турецкого президента Ясина Актая.
Life.ru 16:35
Здоровье
В США более 30 человек скончались от вейпинга
Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, число заболевших приближается к 1,5 тысяче, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
РИА Новости 17 октября в 16:46
Армия и оружие
Шойгу поздравил военных связистов с профессиональным праздником
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил с профессиональным праздником военных связистов.
ТК Звезда вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
Происшествия
В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом
"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
ТАСС 14:54
Кино
В прокат выходит фильм по роману Дмитрия Глуховского «Текст»
В широкий прокат выходит художественный фильм, который снял режиссер Клим Шипенко по роману Дмитрия Глуховского «Текст».
Общественное телевидение России 16 октября в 08:46
Экономика
В России могут ввести минимальную цену на сахар
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
REGNUM вчера в 04:18
Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу над «Кристал Пэлас»
«Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 9-го тура чемпионата Англии.
Soccer.ru 14:23
Политика
Парламент Британии проголосовал за отсрочку Brexit
Члены Палаты общин британского парламента проголосовали за отсрочку Brexit, приняв соответствующую поправку.
Газета.Ru 10:06
Гаджеты
Xiaomi готовит новое поколение телевизоров — Mi TV 5
iXBT.com вчера в 23:30
Происшествия
Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий
Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Газета.Ru 16:57
Армия и оружие
Армия США надеется улучшить свои транспортные средства с помощью НЛО
Planet Today вчера в 17:18
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Единоборства
Нурмагомедов и Макгрегор обменялись оскорблениями в соцсети
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обменялись нелестными высказываниям в адрес друг друга.
Известия 17:15
Наука
Впервые зафиксировано «ураганное землетрясение»
Команда исследователей считает, что это явление может происходить в Западной Европе и Западной Австралии, но оно просто еще не было там зафиксировано.
Naked Science 06:15
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
РИА Новости вчера в 18:14
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика
В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста 04:30
Экономика
Силуанов заявил о возможном отказе России в кредите для Белоруссии
12 октября 2018 года Силуанов заявил, что РФ в следующем году рассмотрит возможность предоставления Белоруссии кредита на $630 млн для рефинансирования долга перед Москвой.
Известия 12:11
Политика
Россия рассчитывает на реализацию контракта на Су-35 для Индонезии
Политика Сегодня 14:26
Происшествия
Детский омбудсмен объяснил ситуацию с истощенной девочкой из Орла
Детский омбудсмен сообщил, что 11-летняя девочка страдает генетическим заболеванием.
РБК 16:40
Футбол
Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Ростов»
Газета.Ru 16:16
Общество
Двойника Зеленского нашли в Москве
Газета.Ru 16:19
Космос
Начался первый в истории только женский выход в открытый космос
НАСА ведет прямую трансляцию выхода в открытый космос астронавтов Кристины Кук и Джессики Мейр.
Московский Комсомолец вчера в 08:18
Футбол
«Реал» проиграл «Мальорке» в гостевом матче Примеры
В 9-м туре испанской Примеры «Мальорка» принимала мадридский «Реал».
Чемпионат 16:52