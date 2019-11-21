Политика

КоммерсантъКоммерсантъВучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии

Господин Вучич заявил, что Сербия «много раз документировала контакты Георгия Клебана с сотрудниками армии Сербии» и «другими разведчиками». О сотрудниках каких разведслужб идет речь, сербский президент не сказал. Когда и где проходили другие встречи российского подполковника, также неизвестно.
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Вучич: спецслужба Сербии знала о российском разведчике

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Прототип космического корабля компании SpaceX Илона Маска лопнул во время испытаний, сообщил специализированный портал space.com.
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Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
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Установлен рекорд дальности передачи высокоскоростного сигнала

Ученые создали систему передачи высокоскоростного сигнала, для работы которой не нужно активное промежуточное усиление.
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Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
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В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Александр Вучич
Сербский политик
Сербский государственный деятель, политик, генеральный секретарь национального совета по безопасности, Президент Сербии с 1 июня 2017 года. В прошлом - Премьер-министр Сербии.
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