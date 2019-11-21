Политика
КоммерсантъВучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Господин Вучич заявил, что Сербия «много раз документировала контакты Георгия Клебана с сотрудниками армии Сербии» и «другими разведчиками». О сотрудниках каких разведслужб идет речь, сербский президент не сказал. Когда и где проходили другие встречи российского подполковника, также неизвестно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 17:25, Ашберн
Политика
США начинают поставки сжиженного газа на Украину
Политика
Парубий и Пашинский ушли в «Несознанку»
«Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу», - так в нескольких словах можно охарактеризовать те показания, которые бывшие руководители Майдана Андрей Парубий и Сергей Пашинский дали 21 февраля на заседании Святошинского суда в Киеве по делу пяти бывших сотрудников «Беркута», которых обвиняют в убийствах протестующих в феврале 2014 года.
Общество
Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение
Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.
Гаджеты
Xiaomi представила в Москве новые смартфоны
Цены на Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro варьируются от 39990 до 44990 руб. Redmi Note 8T в зависимости от объема памяти стоить от 13990 до 17990 руб. Mi Note 10, как говорят в компании, первый смартфон, получивший 108-мегапиксельную камеру, состоящую из пяти модулей.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию
Технологии
Павел Дуров призвал удалять WhatsApp
Общество
Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы
Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.
Происшествия
Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе
Шоу-бизнес
Епифанцев плакал, когда вспоминал брак с актрисой Стебуновой
Игры
Сценарист Max Payne и Alan Wake объявил о работе над новым проектом
Сэм Лэйк — финский писатель и сценарист, среди работ которого — сюжеты для Quantum Break и Control, а также серий Max Payne и Alan Wake.
Общество
Путин в Кремле вручает награды в области культуры, медицины и спорта
В ходе церемонии президент России Владимир Путин вручит ордена и медали за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта, производства.
Общество
Названный Путиным чушью приказ о медосмотре водителей перенесли
Ранее сообщалось, что Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
Энергетика
Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Игры
Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life
Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life.
Футбол
Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу
Футбол
Марадона продолжит тренировать «Химнасию», отставка отменена
Причиной стали разногласия с руководством клуба в связи с отставкой президента Габриэля Пеллегрино, который и привел Марадону в «Химнасию».
Происшествия
ФСИН прокомментировала попытку самоубийства историка Соколова
Пресс-служба ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти ответила на запрос РБК касаемо публикаций в СМИ, которые сообщали о попытке самоубийства бывшего доцента СпбГУ Олега Соколова.
Космос
Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной
Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.
Политика
Принят закон о признании российских граждан иноагентами
Закон, который допускает признание физического лица иностранным агентом, принят Государственной думой РФ в окончательном третьем чтении, сообщает агентство "Интерфакс".
Политика
В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35
Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
Политика
В Сенате США заявили, что санкции могут задержать «Северный поток-2»
Американский сенатор Тед Круз заявил, что введение санкций в отношении компаний, которые принимают участие в прокладке «Северного потока — 2», могут задержать запуск газопровода более чем на год.
Футбол
Итальянского вратаря отстранили от тренировок за секс в туалете
Вратарь итальянской команды "Реджана" Маттео Вольтолини был отстранен на неделю от тренировок.
Футбол
Футболисты «Тамбова-М» примут «Локомотив-М» на стадионе «Локомотив»
Ближайшие матчи футболисты «Тамбова» проведут с московским «Локомотивом».
Футбол
«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука
Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
Общество
Российский участник Детского Евровидения выписан из больницы
Политика
Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Здоровье
Прививок станет больше. Как будут развивать детское здравоохранение
На пять лет выделят 253 млрд руб. Что изменится в детской медицине, рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова.