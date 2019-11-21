Политика

КоммерсантъКоммерсантъВучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии

Господин Вучич заявил, что Сербия «много раз документировала контакты Георгия Клебана с сотрудниками армии Сербии» и «другими разведчиками». О сотрудниках каких разведслужб идет речь, сербский президент не сказал. Когда и где проходили другие встречи российского подполковника, также неизвестно.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Вучич: спецслужба Сербии знала о российском разведчике

ТАСС15:43

Вучич обратился к России с вопросом после публикаций о вербовщике ГРУ

РБК15:21

Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии

Коммерсантъ16:28

Вучич обратился к России с вопросом о шпионе ГРУ

Lenta.ru16:50

Вучич впервые отреагировал на сообщения о вербовщике ГРУ в Сербии

Ведомости16:08

Вучич рассказал о слежке спецслужб Сербии за военным атташе РФ

РЕН ТВ15:35

Вучич отреагировал на шпионский скандал в Сербии

Rambler News Service14:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 17:25, Ашберн
Политика

США начинают поставки сжиженного газа на Украину

Life.ru вчера в 21:03
Политика

Парубий и Пашинский ушли в «Несознанку»

«Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу», - так в нескольких словах можно охарактеризовать те показания, которые бывшие руководители Майдана Андрей Парубий и Сергей Пашинский дали 21 февраля на заседании Святошинского суда в Киеве по делу пяти бывших сотрудников «Беркута», которых обвиняют в убийствах протестующих в феврале 2014 года.
Московский Комсомолец 12:06
Общество

Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение

Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.
RT на русском 12:26
Гаджеты

Xiaomi представила в Москве новые смартфоны

Цены на Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro варьируются от 39990 до 44990 руб. Redmi Note 8T в зависимости от объема памяти стоить от 13990 до 17990 руб. Mi Note 10, как говорят в компании, первый смартфон, получивший 108-мегапиксельную камеру, состоящую из пяти модулей.
Коммерсантъ 12:00
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию

News.ru вчера в 17:24
Технологии

Павел Дуров призвал удалять WhatsApp

Ридус вчера в 18:22
Общество

Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы

Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.
РБК 12:49
Происшествия

Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе

Российская газета 05:57
Шоу-бизнес

Епифанцев плакал, когда вспоминал брак с актрисой Стебуновой

Телепрограмма 07:02
Игры

Сценарист Max Payne и Alan Wake объявил о работе над новым проектом

Сэм Лэйк — финский писатель и сценарист, среди работ которого — сюжеты для Quantum Break и Control, а также серий Max Payne и Alan Wake.
CyberSport.ru 13:44
Общество

Путин в Кремле вручает награды в области культуры, медицины и спорта

В ходе церемонии президент России Владимир Путин вручит ордена и медали за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта, производства.
REGNUM 08:26
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем

RuNews24.ru 09:08
Общество

Названный Путиным чушью приказ о медосмотре водителей перенесли

Ранее сообщалось, что Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
Lenta.ru 11:02
Происшествия

Россиянин обстрелял улицу из автомата из-за семейного скандала

Lenta.ru 17:14
Энергетика

Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
РИА Новости 17:00
Транспорт

Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров

Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Российская газета вчера в 20:02
Игры

Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life

Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life.
РБК 16:14
Футбол

Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу

Gazeta.SPb вчера в 18:56
Футбол

Марадона продолжит тренировать «Химнасию», отставка отменена

Причиной стали разногласия с руководством клуба в связи с отставкой президента Габриэля Пеллегрино, который и привел Марадону в «Химнасию».
Спорт-Экспресс 14:34
Происшествия

ФСИН прокомментировала попытку самоубийства историка Соколова

Пресс-служба ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти ответила на запрос РБК касаемо публикаций в СМИ, которые сообщали о попытке самоубийства бывшего доцента СпбГУ Олега Соколова.
Московский Комсомолец 18 ноября в 13:44
Космос

Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной

Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.
МИР 24 01:43
Политика

Принят закон о признании российских граждан иноагентами

Закон, который допускает признание физического лица иностранным агентом, принят Государственной думой РФ в окончательном третьем чтении, сообщает агентство "Интерфакс".
Вести.Ru 06:49
Политика

В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35

Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
Известия 08:35
Политика

В Сенате США заявили, что санкции могут задержать «Северный поток-2»

Американский сенатор Тед Круз заявил, что введение санкций в отношении компаний, которые принимают участие в прокладке «Северного потока — 2», могут задержать запуск газопровода более чем на год.
Gazeta.SPb вчера в 18:07
Футбол

Итальянского вратаря отстранили от тренировок за секс в туалете

Вратарь итальянской команды "Реджана" Маттео Вольтолини был отстранен на неделю от тренировок.
Pravda.Ru 10:37
Футбол

Футболисты «Тамбова-М» примут «Локомотив-М» на стадионе «Локомотив»

Ближайшие матчи футболисты «Тамбова» проведут с московским «Локомотивом».
Тамбовская жизнь 19 ноября в 02:13
Футбол

«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука

Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
Российская газета 13:13
Общество

Российский участник Детского Евровидения выписан из больницы

RT на русском 17:15
Политика

Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Известия 12:11
Здоровье

Прививок станет больше. Как будут развивать детское здравоохранение

На пять лет выделят 253 млрд руб. Что изменится в детской медицине, рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова.
Аргументы и Факты 19 ноября в 16:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Вучич
Сербский политик
Сербский государственный деятель, политик, генеральный секретарь национального совета по безопасности, Президент Сербии с 1 июня 2017 года. В прошлом - Премьер-министр Сербии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сербия
Государство
Независимое государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю. Член ООН с 2000 года, 1 марта 2012 года официально приобрела статус кандидата в члены Евросоюза.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное