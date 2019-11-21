Господин Вучич заявил, что Сербия «много раз документировала контакты Георгия Клебана с сотрудниками армии Сербии» и «другими разведчиками». О сотрудниках каких разведслужб идет речь, сербский президент не сказал. Когда и где проходили другие встречи российского подполковника, также неизвестно.

Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии

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