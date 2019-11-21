Политика
ВедомостиВучич впервые отреагировал на сообщения о вербовщике ГРУ в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич впервые публично отреагировал на скандал, разгоревшийся из-за видео, на котором предполагаемый сотрудник ГРУ передает деньги сербскому военному.
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Кино
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
Общество
Фонд соцстрахования Украины прекратил выплаты больничных и декретных
Украинцы перестали получать выплаты по больничным и декретам.
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Общество
Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась
Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о бешенстве от общения с дочерью сожительницы
Дмитрий Шепелев рассказал о непростом знакомстве с дочерью своей новой подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой.
Происшествия
Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе
В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Музыка
В США объявили номинантов на премию «Грэмми»
Космос
В NASA сообщили об угрозе падения астероида на Землю
Футбол
Эден Азар: никогда не перейду в «ПСЖ»
Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар рассказал о поступавших ему предложениях со стороны «ПСЖ».
Общество
Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей
Президент России Владимир Путин прокомментировал сложившуюся ситуацию, назвав данные правила "чушью" и обратив внимание Минздрава, инициировавшего принятие новых правил медосмотра, что стоимость медицинских документов увеличилась до размера половины минимального размера оплаты труда.
Общество
Путин вручил звёзды Героев России посадившим в поле самолёт лётчикам
Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле наградил звёздами Героев России пилотов самолёта Airbus A321 Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые совершили посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Технологии
Павел Дуров призвал удалять WhatsApp
Наука
Истинные кристаллы времени описали российские физики
Физики из российского Университета ИТМО смогли разработать теоретическую модель, в которой истинные кристаллы времени представимы, и описали её в статье для Physical Review Letters.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию
Авто
Компания Haval адаптирует свои кроссоверы под климат России
Тут планируется инвестировать еще порядка 22,4 млрд рублей, в том числе и на строительство в регионе центра R&D. В данном случае речь идет о подразделении, целью которого будет разработки и исследования.
Общество
Минфин не поддержал идею повышения возраста продажи алкоголя
В свою очередь Минздрав и Роспотребнадзор выступили с поддержкой данной инициативы.
Политика
В МИД Белоруссии оценили налаживание связей с США
Замглавы МИД Белоруссии Олег Кравченко заявил, что политическая воля в США и Белоруссии для улучшения отношений есть, но прорывов пока ждать не стоит.
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Политика
В США заявили, что не против газа из России в Европе
США прилагают усилия, чтобы ограничить доступ России на рынок Европы, в частности, пытаясь создавать препятствия на пути строительства газопровода "Северный поток - 2", который, по словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, заработает в середине 2020 года.
Кино
Уморительно смешной сиквел: Первая реакция на «Джуманджи: Новый уровень»
Первые зрители уже успели посмотреть приключенческую картину «Джуманджи: Новый уровень» и с радостью докладывают, что в декабре в кинотеатрах появится смешное и интересное кино.
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Политика
Рошаль попросил Путина защитить врачей
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Происшествия
Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в Одессе
Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший рейсом из Стамбула в Одессу, вечером 21 ноября совершил аварийную посадку в аэропорту прилета.
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Общество
Стало известно, в каких регионах России будет теплый декабрь
По словам заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко рассказал, что в декабре средний показатель температуры воздуха ожидается выше нормы в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.
Армия и оружие
Су-35С превзошел все истребители четвертого поколения США
Лучший российский "Фланкер" Су-35С превосходит все американские истребители четвертого поколения.
Армия и оружие
ВВС США анонсировали дату боевой готовности гиперзвукового оружия
Руководитель Командования материально-технического обеспечения ВВС США, генерал Арнольд Банч назвал предварительную дату боевой готовности американских гиперзвуковых вооружений.