Политика

ВедомостиВедомостиВучич впервые отреагировал на сообщения о вербовщике ГРУ в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич впервые публично отреагировал на скандал, разгоревшийся из-за видео, на котором предполагаемый сотрудник ГРУ передает деньги сербскому военному.
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Истинные кристаллы времени описали российские физики

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Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в Одессе

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Александр Вучич
Сербский политик
Сербский государственный деятель, политик, генеральный секретарь национального совета по безопасности, Президент Сербии с 1 июня 2017 года. В прошлом - Премьер-министр Сербии.
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