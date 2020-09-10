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ТАСС
ТАСС

Вучич сообщил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что российский лидер Владимир Путин и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров извинились перед ним за публикацию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Вучич сообщил об извинениях Путина из-за поста Захаровой

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире национального телевидения, что российский лидер Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились из-за поста официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в Вашингтон.
РИА Новостивчера в 15:03
Подробнее о событии
РИА Новости

Вучич сообщил об извинениях Путина из-за поста Захаровой

РИА Новостивчера в 15:03
Коммерсантъ

Путин и Лавров извинились перед президентом Сербии за пост Захаровой

Коммерсантъвчера в 16:04
Подъём

«Да, это так»: Песков подтвердил информацию об извинениях Путина перед Вучичем

Подъёмвчера в 15:36
ТАСС

Вучич сообщил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

ТАССвчера в 15:36
РБК

Путин извинился перед Вучичем за «неосмотрительный» пост Захаровой

РБКвчера в 16:07
Комсомольская правда

Вучич сообщил, что Путин и Лавров извинились за пост Захаровой

Комсомольская правдавчера в 15:02
Газета.Ru

В Кремле подтвердили, что Путин извинился перед Вучичем за пост Захаровой

Газета.Ruвчера в 15:34

ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%

Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.
Ведомостивчера в 08:43
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Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок

Двукратный чемпион России по боксу, участник чемпионата мира 2019 года Георгий Кушиташвили получил три года условно по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков без цели сбыта.
Российская газетавчера в 07:52
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Суарес хочет перейти в «Атлетико»

Сам Суарес заинтересован в переходе в стан "матрасников", однако мадридскому клубу нужно продать одного из своих нападающих, чтобы удовлетворить запросы уругвайца по зарплате.
Soccer.ruвчера в 13:32

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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FT: Евросоюз может подать в суд на Великобританию

Брюссель рассматривает возможность инициирования судебного иска в отношении Лондона в связи с новым законопроектом Великобритании о внутренних рынках, который допускает нарушение двустороннего соглашения об условиях ее выхода из сообщества (Brexit).
ТАССвчера в 06:24
3

Сбербанк в первом полугодии снизил выплаты своим топ-менеджерам

Как объяснили в пресс-службе Сбербанка, сокращение выплат объяснялось «различиями в структуре видов выплат в соответствующих отчетных периодах, а также определенным сокращением размера премиальных выплат, предусмотренным на текущий год».
РБКвчера в 14:49
2

Названы сроки появления у россиян коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться у россиян к осени 2021 года за счет вакцинации, а также естественного течения заболевания, считает и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.
РИА Новостивчера в 09:27
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Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
RT на русскомвчера в 11:06
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Разработчик «Новичка» разгромил «новую» версию Die Zeit по Навальному

Один из разработчиков боевого отравляющего вещества "Новичок" Леонид Ринк прокомментировал публикацию немецкого издания Die Zeit, в которой говорится, что Алексей Навальный якобы был "отравлен" новым типом яда.
РЕН ТВ9 сентября в 15:09
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русскомвчера в 04:28
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