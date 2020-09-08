Политика
Взгляд.руВучич заявил о понимании Путиным проблем Сербии
Президент Сербии Александар Вучич выразил уверенность, что глава российского государства Владимир Путин отлично понимает проблемы балканской страны.
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Общество
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомости 12:04
Происшествия
Невнимательный водитель КАМАЗа сбил опору ЛЭП в Биробиджане
10 сентября в 12:15 в районе дома № 40 «А» по ул. Питомник в г. Биробиджане, водитель автомобиля «КАМАЗ 5320» при выгрузки земли, при начале движения не убедился в том, что кузов транспортного груза опущен, в результате чего совершил наезд на кабель ЛЭП, с последующим изломом опоры линии электропередач, сообщили корр. РИА Биробиджан в ГИБДД УМВД России по ЕАО.
РИА Биробиджан 19:30
Политика
Эстония призвала привлечь ОЗХО к расследованию инцидента с Навальным
Постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон призвал провести международное расследование ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального с участием экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:31
Происшествия
В Иордании на складе боеприпасов произошел взрыв
Коммерсантъ 18:53
Авто
Люксовый кроссовер на базе BMW представили во Вьетнаме
Новый паркетник представляет собой люксовую версию более «приземленного» кроссовера LUX SA 2.0, построенного на платформе BMW X5 серии F15.
Автоновости дня 01:04
Общество
Учёные в России нашли аналог ИВЛ при лечении пациентов с коронавирусом
RT на русском 18:39
Технологии
«ВКонтакте» запустила сервис групповых видеозвонков на 128 участников
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис групповых видеозвонков на 128 участников, в которых могут общаться даже не имеющие страницы в соцсети пользователи.
Известия 03:59
Происшествия
СМИ назвали имя убийцы пропавшей балерины Большого театра
Дело о пропаже балерины Большого театра Ольги Деминой близится к финалу.
Газета.Ru 11:56
Наука
К 2100 году на Земле исчезнут около 550 видов млекопитающих
Исследователи называют основную причину, по которой это произойдет – это деятельность человека, которая пагубно отражается на условиях жизни животных.
Evo-rus.com 08:29
Футбол
«Зенит» ждет новичков. Чемпион должен стать сильнее
Календарь последнего месяца лета тоже не щадил чемпиона.
Спорт-Экспресс 17:10
Политика
США ввели санкции против трех россиян и депутата Рады
Американские власти ввели санкции против трех россиян и украинского депутата Андрея Деркача.
Газета.Ru 17:25
Здоровье
Министерство здравоохранения области получило предостережение
Первым заместителем прокурора области Алексеем Волковым объявлено предостережение первому заместителю регионального министра здравоохранения Правительства области.
Time56.ru 08:29
Политика
Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под свой контроль.
РБК вчера в 22:36
Автоспорт
Феттель подписал контракт с «Астон Мартин»
Себастьян Феттель, являющийся гонщиком "Формулы-1", принял решение заключить трудовой договор с командой под названием "Racing Point" Стоит отметить, что данный коллектив в скором времени будет переименован в "Астон Мартин".
Честный рейтинг букмекеров 06:52
Музыка
На Сахалине начался фестиваль военных оркестров «Спасская башня»
Сенсаций.Нет вчера в 06:57
Политика
Сербия отказалась от совместных военных учений в Белоруссии
Сербия отказалась от участия в совместных учениях с Россией и Белоруссией под "страшным давлением" Евросоюза.
МонаВиста вчера в 12:56
Экономика
Фондовый рынок США закрылся в минусе из-за технологических компаний
Нью-Йорк, США, 11 сентября 2020, 01:53 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США к окончанию торгов 11 сентября значительно понизились из-за сброса участниками рынка акций технологических компаний.
REGNUM 18:53
Общество
Spiegel сообщил, что Навальный пришел в себя
Ранее стало известно, что врачи вывели Навального из искусственной комы.
Газета.Ru 09:38
Футбол
Новиков ответил Орлову, который назвал игроков «Динамо» костоломами
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков ответил журналисту Геннадию Орлову, который назвал игроков "бело-голубых" "костоломами".
Честный рейтинг букмекеров 12:34
Экономика
Число банковских карт в России упало на рекордные 4,5 млн единиц
В период с апреля по июнь этого года число банковских карт уменьшилось на 2,3 процента.
Evo-rus.com 09:41
Шоу-бизнес
Дом Наташи Королевой и Сергея Глушко ограбили на 5 миллионов рублей
Сегодня стало известно, что Наташа Королева обратилась с заявлением в полицию. По ее словам, их с Тарзаном дом ограбили.
Вокруг ТВ 10:09
Армия и оружие
Командир российской АПЛ заявил о ее уничтожении после залпа
Командир одного из российских атомных подводных крейсеров, капитан I ранга Игорь Курдин, объяснил, что произойдет с атомной подводной лодкой в случае начала большой войны.
Газета.Ru 06:06
Политика
Сейм Литвы признал Тихановскую избранным президентом Белоруссии
Сейм Литвы принял резолюцию, в которой признал Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии, а ее и созданный координационный совет (КС) -- единственными законными представителями Белоруссии.
Коммерсантъ 16:55
Гаджеты
«Яндекс» выпустит приставку для телевизоров
Компания Яндекс в ближайшее время выпустит мультимедийную приставку для телевизоров, которая будет работать на операционной системе Android.
iReactor 05:15