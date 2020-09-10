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РИА Новости
РИА Новости

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что Путин извинился перед Вучичем.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире национального телевидения, что российский лидер Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились из-за поста официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в Вашингтон.
РИА Новостивчера в 15:03
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ТАСС

Вучич сообщил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

ТАССвчера в 15:36
РБК

Путин извинился перед Вучичем за «неосмотрительный» пост Захаровой

РБКвчера в 16:07
Коммерсантъ

Путин и Лавров извинились перед президентом Сербии за пост Захаровой

Коммерсантъвчера в 16:04
Подъём

«Да, это так»: Песков подтвердил информацию об извинениях Путина перед Вучичем

Подъёмвчера в 15:36
Комсомольская правда

Песков подтвердил извинения Путина перед Вучичем за пост Захаровой

Комсомольская правда17:42
URA.Ru

Путин извинился перед президентом Сербии за пост Захаровой

URA.Ruвчера в 15:24
РИА Новости

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

РИА Новостивчера в 15:03

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Дело об отмывании денег возбуждено в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморья, который ранее был осужден за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новостивчера в 03:39
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В четверг сотрудники европейских посольств в Минске вновь приехали домой к нобелевскому лауреату по литературе Светлане Алексиевич, которая накануне сообщила, что в ее квартиру пытаются проникнуть неизвестные люди - предположительно, силовики.
Московский Комсомолецвчера в 14:53
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