По инициативе руководства России с завода «Азовсталь» в Мариуполе 6 мая вызволены 50 мирных граждан, среди них 11 детей, сообщил российский Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию.
Минюст добавил в список физических лиц — иноагентов рэпера Моргенштерна, а в реестр СМИ-иноагентов — организацию «Апология» и семь человек, включая соратников Алексея Навального — оппозиционеров Владимира Милова и Любовь Соболь, следует из реестров Министерства юстиции.
«Если кто-то из артистов действительно жаждет расстаться со своей недвижимостью, уповая на то, что недвижимость все равно конфискуют, то можно, например, выставить дом на продажу за символический 1 рубль», — рассказал Добровинский «СтарХиту».
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) планирует 6 мая совершить провокации с применением химического оружия в Херсонской и Днепропетровской областях, чтобы обвинить в этом российские ВС.
Дочернее предприятие Shell, компания "Шелл нефть", в ближайшие дни приостановит работу своей сети АЗС в России и завода смазочных материалов в Торжке для обеспечения дальнейшей продажи компании новому владельцу.
Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) — материнская структура российского Райффайзенбанка — прекратила отношения с рядом банков из России, у которых были открыты в RBI корреспондентские счета.