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Вучич сообщил, что Сербия начала переговоры по долгосрочному газовому контракту с Россией

Сербия начала переговоры с "Газпромом" по новому долгосрочному газовому контракту.
ТАСС
Глава сербского государства в пятницу вечером проводит обращение к гражданам.
РИА Новости
Нынешний договор Србиягаза с "Газпромом" на поставки шести миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая.
РИА Новости
Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет.
Neftegaz.ru

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