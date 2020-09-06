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Discover24
Discover24

Вучич выразил сожаление из-за отношения России к Сербии

Сам глава государства высказал недовольство постом и выразил сожаление тем, что РФ не ценит хорошее отношение к ней со стороны Сербии.В источнике
Александр Вучичсербский политик
Подсознание больше всего говорит о человеке, больше всего о себе сказала Мария Захарова, примитивизм и упрощённость больше всего говорят о ней и о тех, кто это опубликовал. Я об этом говорить не буду, пусть они сами этим занимаются.
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Коммерсантъ

Вучич сожалеет, что в России не все ценят отношения с Сербией

Коммерсантъвчера в 07:41
РБК

Вучич оценил слова Захаровой о его переговорах с Трампом

РБКвчера в 07:24
ТАСС

Вучич выразил сожаление, что в России не ценят дружеское отношение Сербии

ТАССвчера в 06:36
URA.Ru

Президент Сербии назвал пост Захаровой в Facebook примитивизмом

URA.Ruвчера в 07:02
Московский Комсомолец

Президент Сербии жестко ответил «примитивизму в подсознании» Захаровой

Московский Комсомолецвчера в 06:52
Lenta.ru

Вучич отреагировал на пост Захаровой о стульях в Белом доме

Lenta.ruвчера в 06:48
Телеканал 360°

Вучич высказался о посте с советом Захаровой

Телеканал 360°вчера в 07:11

В Германии назвали возможных виновников ситуации с Навальным

Как сообщает ToDay News Ufa, депутат бундестага от Левой партии предположил, что возможными виновниками в произошедшей с Алексеем Навальным ситуации виноваты противники завершения строительства газопровода "Северный поток – 2".
В Германии назвали возможных виновников ситуации с Навальным
ToDay News Ufa01:35
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В ООН заявили об ответственности Украины за обеспечение Крыма водой

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Коммерсантъ18:12
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В Минске неизвестные в масках начали задерживать людей и громить кафе

Неизвестные люди в масках начали задерживать посетителей кафе на улице Немиге в центре Минска, где 6 сентября проходит очередная акция протеста против результатов августовских выборов президента, передает портал TUT.BY.
Lenta.ruвчера в 12:44
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