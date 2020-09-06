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Известия

Вучич выразил сожаление из-за отношения России к Сербии

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал публикацию официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой в Facebook о визите сербской делегации в США. Глава государства выразил сожаление, что Москва не ценит дружественность Белграда по отношению к ней.В источнике
Мария Захаровароссийский дипломат
Если Вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте.
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Коммерсантъ

Вучич сожалеет, что в России не все ценят отношения с Сербией

Коммерсантъ07:41
РБК

Вучич оценил слова Захаровой о его переговорах с Трампом

РБК07:24
Lenta.ru

Вучич отреагировал на пост Захаровой о стульях в Белом доме

Lenta.ru06:48
URA.Ru

Президент Сербии назвал пост Захаровой в Facebook примитивизмом

URA.Ru07:02
Московский Комсомолец

Президент Сербии жестко ответил «примитивизму в подсознании» Захаровой

Московский Комсомолец06:52
Телеканал 360°

Вучич высказался о посте с советом Захаровой

Телеканал 360°07:11
ТАСС

Вучич выразил сожаление, что в России не ценят дружеское отношение Сербии

ТАСС06:36

Трамп потребовал ускорить разработку вакцины от коронавируса — WP

Вашингтон, 6 сентября 2020, 17:05 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время совещаний требует от руководства органов здравоохранения ускорить разработку вакцины от коронавируса, пишет The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.
Трамп потребовал ускорить разработку вакцины от коронавируса — WP
REGNUM10:05

Шойгу: самолеты НАТО регулярно имитируют нанесение ударов по России

«Настораживает больше другое: если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов»,— сказал господин Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ08:28
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Опубликован текст обращения российских врачей по делу Навального

В сообщении сказано, что российских врачей потрясла болезнь Навального, специалисты из РФ прилагали максимум усилий для того, чтобы стабилизировать его состояние, когда тот поступил в омское медицинское учреждение.
Evo-rus.com06:24
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В ВОЗ оценили вероятность новой самоизоляции в связи с пандемией

Государства могут избежать повторного введения мер самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, если предпримут выверенные шаги по борьбе с инфекцией, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
RT на русском4 сентября в 11:48
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Bloomberg: Меркель не намерена отказываться от «Северного потока — 2»

Правящий блок канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия не намерены поддерживать требование отказаться от реализации «Северного потока — 2» в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
RT на русскомвчера в 14:05
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Эксперт призвала подкрепить уроки ОБЖ в России практическими занятиями

Специалист предложила убрать ОБЖ из обучающей программы или приглашать на уроки сотрудников различных экстренных служб, которые учили бы школьников правильно вести себя в экстремальных ситуациях.
МедиаПоток06:57
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Федермессер просит Instagram разблокировать страницу SemenSemin

Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Нюта Федермессер просит разблокировать аккаунт российского продюсера и режиссера, бывшего мужа Эвелины Бледанс Александра Семина SemenSemin о жизни сына Семена, родившегося с синдромом Дауна, который Instagram удалил за несоответствие правилам политики соцсети.
ТАСС09:16
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Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

«Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в «серой зоне», двое военнослужащих из состава Объединённых сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском08:58
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Жительницу Пензы оштрафовали из-за фото носков с рисунком конопли

Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на четыре тысячи рублей местную жительницу за рекламу наркосодержащего растения из-за выложенных на ее страницах в соцсетях фотографий носков, на которых изображена конопля, следует из материалов на сайте суда.
РИА Новости05:29
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