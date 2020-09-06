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Вучич выразил сожаление из-за отношения России к Сербии

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал публикацию официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой в Facebook о визите сербской делегации в США. Глава государства выразил сожаление, что Москва не ценит дружественность Белграда по отношению к ней.В источнике
Мария Захаровароссийский дипломат
Если Вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте.
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Коммерсантъ

Вучич сожалеет, что в России не все ценят отношения с Сербией

Коммерсантъ07:41
РБК

Вучич оценил слова Захаровой о его переговорах с Трампом

РБК07:24
ТАСС

Вучич выразил сожаление, что в России не ценят дружеское отношение Сербии

ТАСС06:36
URA.Ru

Президент Сербии назвал пост Захаровой в Facebook примитивизмом

URA.Ru07:02
Московский Комсомолец

Президент Сербии жестко ответил «примитивизму в подсознании» Захаровой

Московский Комсомолец06:52
Lenta.ru

Вучич отреагировал на пост Захаровой о стульях в Белом доме

Lenta.ru06:48
Телеканал 360°

Вучич высказался о посте с советом Захаровой

Телеканал 360°07:11

В Крыму завершился фестиваль «Таврида — АРТ»

Фестиваль проходил со 2 по 5 сентября в Судаке на территории арт-кластера — платформы, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства.
Lenta.ru12:08
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Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомости09:21
3K

Шарль Леклер: Это моя ошибка

Провалом завершился домашний Гран При Италии для команды Ferrari – Себастьян Феттель сошёл из-за отказа тормозов, а Шарль Леклер разбил машину в повороте Parabolica, что привело к появлению красных флагов и остановке гонки.
F1news.ru13:06

Правительство завершило работу над планом восстановления экономики

Правительство закончило подготовку плана восстановления экономики России, документ будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в комментарии ТАСС.
Ведомости06:39
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