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Вучич выразил сожаление из-за отношения России к Сербии

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал публикацию официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой в Facebook о визите сербской делегации в США. Глава государства выразил сожаление, что Москва не ценит дружественность Белграда по отношению к ней.В источнике
Мария Захаровароссийский дипломат
Если Вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте.
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URA.Ru

В Сербии разгорелись споры вокруг скандала с Захаровой. «Ждем, когда Вучич извинится перед Путиным»

URA.Ru02:13
Московский Комсомолец

Президент Сербии жестко ответил «примитивизму в подсознании» Захаровой

Московский Комсомолецвчера в 06:52
РБК

Вучич оценил слова Захаровой о его переговорах с Трампом

РБКвчера в 07:24
Телеканал 360°

Вучич высказался о посте с советом Захаровой

Телеканал 360°вчера в 07:11
Коммерсантъ

Вучич сожалеет, что в России не все ценят отношения с Сербией

Коммерсантъвчера в 07:41
Lenta.ru

Вучич отреагировал на пост Захаровой о стульях в Белом доме

Lenta.ruвчера в 06:48
ТАСС

Вучич выразил сожаление, что в России не ценят дружеское отношение Сербии

ТАССвчера в 06:36

Великобритания хочет согласовать торговую сделку с ЕС до 15 октября

Великобритания установила крайний срок — 15 октября, чтобы договориться о торговой сделке по «Брекситу» с Европейским союзом, сообщает Reuters со ссылкой на заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона перед началом заключительного этапа переговоров.
Коммерсантъ20:33
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
4,2K

Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Dailyвчера в 22:25
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Имадаев потерпел третье поражение в UFC кряду

Российский боец чеченского происхождения Зелим Имадаев (8-3) уступил удушающим приёмом в третьем раунде бразильцу Мишелу Перейре (24-11) в поединке в полусреднем весе на турнире UFC в Лас-Вегасе.
News.ruвчера в 22:06
2

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомостивчера в 09:21
4,2K

Депутат Госдумы попросил ФАС проверить Apple

Депутат Государственной думы, единоросс Антон Горелкин обратился в ФАС с просьбой проверить Apple — он подозревает, что компания злоупотребляет монопольным положением на рынке, затрудняя российским разработчикам доступ к системе распространения приложений.
Вести.Ru02:35
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