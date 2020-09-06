Вучич выразил сожаление из-за отношения России к Сербии
Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал публикацию официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой в Facebook о визите сербской делегации в США. Глава государства выразил сожаление, что Москва не ценит дружественность Белграда по отношению к ней.В источнике
Если Вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте.
Подробнее о событии
Президент Сербии жестко ответил «примитивизму в подсознании» Захаровой
Московский Комсомолецвчера в 06:52