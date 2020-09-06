Вучич выразил сожаление из-за отношения России к Сербии
Сам глава государства высказал недовольство постом и выразил сожаление тем, что РФ не ценит хорошее отношение к ней со стороны Сербии.В источнике
Подсознание больше всего говорит о человеке, больше всего о себе сказала Мария Захарова, примитивизм и упрощённость больше всего говорят о ней и о тех, кто это опубликовал. Я об этом говорить не буду, пусть они сами этим занимаются.
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Президент Сербии жестко ответил «примитивизму в подсознании» Захаровой
Московский Комсомолецвчера в 06:52