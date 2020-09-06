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Discover24
Discover24

Вучич выразил сожаление из-за отношения России к Сербии

Сам глава государства высказал недовольство постом и выразил сожаление тем, что РФ не ценит хорошее отношение к ней со стороны Сербии.В источнике
Александр Вучичсербский политик
Подсознание больше всего говорит о человеке, больше всего о себе сказала Мария Захарова, примитивизм и упрощённость больше всего говорят о ней и о тех, кто это опубликовал. Я об этом говорить не буду, пусть они сами этим занимаются.
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URA.Ru

В Сербии разгорелись споры вокруг скандала с Захаровой. «Ждем, когда Вучич извинится перед Путиным»

URA.Ru02:13
Коммерсантъ

Вучич сожалеет, что в России не все ценят отношения с Сербией

Коммерсантъвчера в 07:41
ТАСС

Вучич выразил сожаление, что в России не ценят дружеское отношение Сербии

ТАССвчера в 06:36
Телеканал 360°

Вучич высказался о посте с советом Захаровой

Телеканал 360°вчера в 07:11
Московский Комсомолец

Президент Сербии жестко ответил «примитивизму в подсознании» Захаровой

Московский Комсомолецвчера в 06:52
Lenta.ru

Вучич отреагировал на пост Захаровой о стульях в Белом доме

Lenta.ruвчера в 06:48
РБК

Вучич оценил слова Захаровой о его переговорах с Трампом

РБКвчера в 07:24

Адвокат Ефремова заявил о намерении выложить запись суда над актёром

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, заявил в эфире Первого канала о намерении выложить запись суда над своим клиентом в открытый доступ.
Адвокат Ефремова заявил о намерении выложить запись суда над актёром
RT на русском06:01
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В КС белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак сообщил РИА Новости, что получил от сторонников информацию о задержании одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой.
РИА Новости04:52
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
4,3K

В Омской области при поиске потерявшейся грибницы нашли следы медведя

В региональном Управлении МВД сообщают, что за минувшие сутки в поисковых мероприятиях были задействованы 8 полицейских на двух автомашинах повышенной проходимости, 5 сотрудников МЧС на «УАЗе», более 20 волонтеров, местные жители, в том числе 5 человек — жителей д. Тармакла, которые искали женщину со стороны своего населенного пункта.
БК5504:40
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Тренер сборной Украины Шевченко назвал причины поражения от Испании

Андрей Шевченко, возглавляющий национальную сборную Украины, подвёл итог встречи против сборной Испании "Жовто-блактиные" уступили в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано" со счётом 0:4.
Честный рейтинг букмекеров04:01

Грузинская оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера

Оппозиционные в Грузии партия "Единое национальное движение" и объединение "Сила в единстве" решили выдвинуть экс-президента страны Михаила Саакашвили на пост премьера в случае победы на предстоящих парламентских выборах, заявил на брифинге их лидер Григол Вашадзе.
РИА Новости05:37
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Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

В Кремле не оценивают переданную Минском запись разговора Берлина и Варшавы про Алексея Навального, это работа спецслужб, что они и делают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:41
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
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В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Глава комитета СФ по экономической политике считает, что финансовые резервы позволяют произвести начальные затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
Известия04:45
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ФНБ в августе вырос на 298 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября составил 13 трлн 256,7 млрд рублей, или 11,7% прогнозного ВВП на 2020 год, что эквивалентно $177,612 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.
Интерфакс04:33
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