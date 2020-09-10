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РИА Новости
РИА Новости

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что Путин извинился перед Вучичем.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире национального телевидения, что российский лидер Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились из-за поста официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в Вашингтон.
РИА Новостивчера в 15:03
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URA.Ru

Путин извинился перед президентом Сербии за пост Захаровой

URA.Ruвчера в 15:24
РБК

Путин извинился перед Вучичем за «неосмотрительный» пост Захаровой

РБКвчера в 16:07
Коммерсантъ

Путин и Лавров извинились перед президентом Сербии за пост Захаровой

Коммерсантъвчера в 16:04
Подъём

«Да, это так»: Песков подтвердил информацию об извинениях Путина перед Вучичем

Подъёмвчера в 15:36
Комсомольская правда

Песков подтвердил извинения Путина перед Вучичем за пост Захаровой

Комсомольская правда19:16
РИА Новости

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

РИА Новостивчера в 15:03
Газета.Ru

В Кремле подтвердили, что Путин извинился перед Вучичем за пост Захаровой

Газета.Ruвчера в 15:34

Разработчик «Новичка» разгромил «новую» версию Die Zeit по Навальному

Один из разработчиков боевого отравляющего вещества "Новичок" Леонид Ринк прокомментировал публикацию немецкого издания Die Zeit, в которой говорится, что Алексей Навальный якобы был "отравлен" новым типом яда.
РЕН ТВ9 сентября в 15:09
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUMвчера в 23:25
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В Забайкалье увеличили прожиточный минимум пенсионера

Депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края на внеочередном заседании парламента 11 сентября приняли в первом чтении закон, устанавливающий величину прожиточного минимума пенсионера на 2020 год.
Забайкальский рабочий21:41
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Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфаксвчера в 07:10
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