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РИА Новости
РИА Новости

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что Путин извинился перед Вучичем.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Наши дружеские, партнерские отношения, стратегического партнерства с Сербией являются одним из важнейших приоритетов нашей внешней политики.
С чего всё началось
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире национального телевидения, что российский лидер Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились из-за поста официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в Вашингтон.
РИА Новостивчера в 15:03
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Газета.Ru

Вучич считает неважным инцидент с постом Захаровой

Газета.Ru01:22
Коммерсантъ

Главные новости к утру 11 сентября

Коммерсантъ00:00
РИА Новости

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

РИА Новостивчера в 15:03
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Путин извинился перед Вучичем за «неосмотрительный» пост Захаровой

РБКвчера в 16:07
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Песков подтвердил извинения перед Вучичем за пост Захаровой

Известиявчера в 16:00
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«Да, это так»: Песков подтвердил информацию об извинениях Путина перед Вучичем

Подъёмвчера в 15:36
Эхо Москвы

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что Путин и Лавров извинились перед ним за публикацию Марии Захаровой

Эхо Москвы01:33

В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.
RT на русском00:08
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ТАССвчера в 11:09
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Lenta.ru01:51
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Врач-терапевт назвал анализы, которые нужно сдавать каждый год

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