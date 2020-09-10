Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что Путин извинился перед Вучичем.В источнике
С чего всё началось
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире национального телевидения, что российский лидер Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились из-за поста официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в Вашингтон.
РИА Новостивчера в 15:03
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