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РИА Новости
РИА Новости

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что Путин извинился перед Вучичем.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире национального телевидения, что российский лидер Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились из-за поста официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в Вашингтон.
РИА Новостивчера в 15:03
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Коммерсантъ

Главные новости к утру 11 сентября

Коммерсантъ00:00
Lenta.ru

В Кремле подтвердили извинения Путина перед Вучичем

Lenta.ruвчера в 15:28
РБК

Путин извинился перед Вучичем за «неосмотрительный» пост Захаровой

РБКвчера в 16:07
Подъём

«Да, это так»: Песков подтвердил информацию об извинениях Путина перед Вучичем

Подъёмвчера в 15:36
URA.Ru

Путин извинился перед президентом Сербии за пост Захаровой

URA.Ruвчера в 15:24
РИА Новости

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

РИА Новостивчера в 15:03
Комсомольская правда

Песков подтвердил извинения Путина перед Вучичем за пост Захаровой

Комсомольская правда19:16

Разработчик «Новичка» разгромил «новую» версию Die Zeit по Навальному

Один из разработчиков боевого отравляющего вещества "Новичок" Леонид Ринк прокомментировал публикацию немецкого издания Die Zeit, в которой говорится, что Алексей Навальный якобы был "отравлен" новым типом яда.
РЕН ТВ9 сентября в 15:09
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Немецкие портовики защищают строительство «Северного потока-2»

Не следует останавливать газопровод "Северный поток-2" на завершающем этапе, несмотря на угрозы сенаторов США порту Мукран, где хранятся трубы для завершения проекта, заявил мэр города Зассниц-Мукран Франк Крахт.
Российская газетавчера в 06:01
8

Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Министерство юстиции России объявило о планах внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего на суде по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, а также предложило возбудить дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, защищавшего интересы стороны пострадавших.
Газета.Ruвчера в 13:56
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Четыре человека погибли при столкновении катера с баржей в Сургуте

На реке Черной в Сургуте произошло столкновение катера с баржей, в результате которого погибли четыре человека, сообщила пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следкома РФ.
Примечаниявчера в 05:58
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Мария Арбатова высказала свое мнение о суде над Михаилом Ефремовым

Как видно из анонса, Арбатова раскрыла не только личные секреты, но и нелицеприятно высказалась о ряде звезд, в том числе о режиссере Константине Богомолове и телеведущей Ксении Собчак.
Суть событийвчера в 09:21
8

Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Evo-rus.comвчера в 07:48
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В Оренбурге председателя «Семейной копилки» выпустили из СИЗО

Оренбург, 11 сентября 2020, 07:12 — REGNUM В Оренбурге суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил меру пресечения председателю потребительского кооператива «Семейная копилка» Елене В. Она выпущена из-под стражи с запретом определённых действий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ленинского районного суда города и добавили, что постановление не вступило в законную силу.
REGNUM00:12
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