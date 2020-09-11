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Газета.Ru
Газета.Ru

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире национального телевидения, что российский лидер Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились из-за поста официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в Вашингтон.
РИА Новостивчера в 15:03
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RT на русском

Еженедельный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой

RT на русском03:30
Подъём

«Да, это так»: Песков подтвердил информацию об извинениях Путина перед Вучичем

Подъёмвчера в 15:36
Коммерсантъ

Главные новости к утру 11 сентября

Коммерсантъ00:00
Эхо Москвы

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что Путин и Лавров извинились перед ним за публикацию Марии Захаровой

Эхо Москвы01:33
РБК

Путин извинился перед Вучичем за «неосмотрительный» пост Захаровой

РБКвчера в 16:07
Газета.Ru

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Газета.Ru02:25
РИА Новости

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

РИА Новостивчера в 15:03

Китайский космический корабль провел секретные испытания на орбите

Китайское государственное СМИ Синьхуа сообщило об успехе, экспериментальный космический корабль многоразового использования в настоящее время находится на орбите и проводит испытания.
Первый Севастопольскийвчера в 11:35
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Кравчук обвинил Россию в срыве инспекции позиций ВСУ в Донбассе

Глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук обвинил в срыве инспекции Россию и сообщил, что Киев инициировал срочное заседание подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы.
Газета.Ruвчера в 09:49
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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На закупку дорогих лекарств не хватает федеральных средств

На закупку дорогих лекарств не хватает федеральных средств Ограниченный бюджет на закупки дорогостоящих лекарств вынуждает Минздрав выдвигать дополнительные требования при расширении перечня таких препаратов.
Коммерсантъ17:59
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