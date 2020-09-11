Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
Смотрите также
Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой
Китайский космический корабль провел секретные испытания на орбите
РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте
В 11 регионах России зафиксировали вспышки коронавируса
МВД заявило о поиске покинувшей Россию спутницы Навального в Томске
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
В Санкт-Петербурге из-за непогоды пострадали два человека
«Даллас» обыграл «Вегас» благодаря голу Радулова в овертайме
Путин отказался от проведения прямой линии в этом году
Путин и Вучич обсудили Косово по телефону
Захарова выразила сожаление о неправильной трактовке ее поста о Вучиче
РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте
МВД ищет спутницу Навального, которая уклонилась от дачи показаний
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»
Трамп заявил о наличии у США никем не виданных систем вооружений
«Даллас» обыграл «Вегас» благодаря голу Радулова в овертайме
Белоруска Азаренко победила Серену Уильямс в полуфинале US Open
В Германии посчитали ошибкой призывы остановить «Северный поток-2»
Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.В источнике
С чего всё началось
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире национального телевидения, что российский лидер Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились из-за поста официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в Вашингтон.
РИА Новостивчера в 15:03
Подробнее о событии