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Вучич заявил, что военное сотрудничество между Россией и Сербией идет прекрасно

Военное сотрудничество между Сербией и Россией идет прекрасно, Белград получает современную технику из РФ по корректным ценам, заявил президент страны Александр Вучич.
РИА Новости
«Сегодня армия Сербии намного сильнее, чем была раньше, в том числе благодаря огромной поддержке и помощи, которую мы получили от президента [России Владимира] Путина», — сказал Вучич.
REGNUM
Также Белград приобрел у РФ ЗРПК "Панцирь-С1".
РИА Новости
Вучич также сообщил, что первая партия пусковых установок ПТУР "Корнет" поступит в Сербию из России до конца года.
ТАСС

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