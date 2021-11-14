РИА НовостиВучич заявил, что военное сотрудничество между Россией и Сербией идет прекрасноВоенное сотрудничество между Сербией и Россией идет прекрасно, Белград получает современную технику из РФ по корректным ценам, заявил президент страны Александр Вучич.РИА Новости«Сегодня армия Сербии намного сильнее, чем была раньше, в том числе благодаря огромной поддержке и помощи, которую мы получили от президента [России Владимира] Путина», — сказал Вучич.REGNUMТакже Белград приобрел у РФ ЗРПК "Панцирь-С1".РИА НовостиВучич также сообщил, что первая партия пусковых установок ПТУР "Корнет" поступит в Сербию из России до конца года.ТАССЧитать далееСвернутьПодробнее о событии«Много всего по корректным ценам»: Вучич рассказал о поддержке РоссииОбщественная служба новостей08:01Вучич: Сербия благодарна России за освобождение от фашизмаРЕН ТВ07:57Вучич заявил, что военное сотрудничество между Россией и Сербией идет прекрасноРИА Новости07:46Вучич: военно-техническое сотрудничество Сербии и России развивается прекрасноТАСС07:49Показать ещёОценитьПоделиться