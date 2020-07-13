Президент Сербии Александр Вучич назвал бессмысленными протесты перед скупщиной в Белграде. В них приняли участие менее 500 человек.

Вучич заявил о бессмысленности протестов в Сербии

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