Коронавирус

News.ruNews.ruВучич заявил о бессмысленности протестов в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич назвал бессмысленными протесты перед скупщиной в Белграде. В них приняли участие менее 500 человек.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Президент Сербии назвал протесты в стране бессмысленными

Газета.Ruвчера в 18:17

Неделя беспорядков и хаоса: в Сербии прошли массовые акции протеста

ФАНвчера в 06:49

Вучич прокомментировал новые протесты в Белграде

RT на русскомвчера в 17:23

Вучич заявил о бессмысленности протестов в Сербии

News.ruвчера в 16:55

Президент Сербии назвал протесты перед парламентом бессмысленными

ИА Красная Веснавчера в 16:45

Вучич назвал протесты в Сербии бессмысленными

РИА Новостивчера в 16:28

Вучич считает протесты в Сербии бессмысленными

Московский Комсомолецвчера в 17:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 09:14, Ашберн
Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
133
Шоу-бизнес

Умерла жена Джона Траволты Келли Престон

Супруга американского актера Джона Траволы, актриса Келли Престон умерла в возрасте 57 лет от рака молочной железы.
РБК 03:06
37
Авто

Массовую проверку автомобилей с иностранными номерами проведет ГИБДД

Автомобили с транспортными номерами иностранных государств попали под прицел инспекторов ГАИ.
Лезги газет вчера в 16:19
107
Общество

Лукашенко предложил лечить коронавирус медом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал еще одно «лекарство от коронавируса» и посоветовал гражданам лечиться медом.
ФедералПресс 07:33
1
Экономика

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
36
Политика

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
4,1K
Футбол

CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Происшествия

Чиновников администрации Кирова заподозрили в злоупотреблениях

Российская газета 08:02
4
Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
113
Политика

Трутнев заявил о плохой работе властей Хабаровского края

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев подтвердил, что приехал в Хабаровск для проверки работы властей региона.
Коммерсантъ 05:20
1,7K
Политика

Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
42
Киберспорт

За Ubisoft Forward на пике следили более 2,35 млн зрителей

Cyber.sports.ru 01:48
14
Общество

Посольство Венгрии сообщило о смене санитарных условий въезда в страну

Посольство Венгрии в Москве сообщило, что венгерское правительство намерено с 15 июля изменить правила въезда на территорию страны, касающиеся только санитарных условий въезда.
RT на русском 06:00
302
Культура

Стас Михайлов вышел под дождь и обнялся с Лукашенко

Во время своего последнего концерта Стас Михайлов вышел под дождь, чтобы пожать руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Экономика сегодня вчера в 12:26
79
Общество

Кулинар назвала авокадо уничтожителем холестерина в организме

Кулинар добавила, что в мире существует около тысячи сортов авокадо, но в Россию завозят только пять.
Говорит Москва 07:14
Происшествия

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

РИА Новости 04:58
108
Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
355
Шоу-бизнес

Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке

На видео в Instagram Максим Галкин показал спа-центр, построенный для Аллы Пугачёвой внутри замка.
НТВ 08:56
Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
51
Шоу-бизнес

Больной Андрей Губин впервые спел на публике после 15-летнего перерыва

iReactor 01:24
26
Футбол

«Ростов» опроверг слухи об уходе Карпина и смене руководства клуба

Ранее в СМИ появилась недостоверная информация о возможном уходе из «Ростова» руководства клуба и главного тренера.
Sports.ru 08:30
3
Общество

Добровольцам Минобороны ввели второй компонент вакцины от COVID-19

Двадцати добровольцам, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса в филиале Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко, ввели второй компонент препарата.
РБК 08:16
4
Автоспорт

В Renault подали протест против Racing Point

В воскресенье вечером после финиша Гран При Штирии команда Renault подала официальный протест против машин Racing Point.
F1news.ru вчера в 13:43
Армия и оружие

Алиев заявил о разрушительных ударах Азербайджана по Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности страны рассказал об ударах вооруженных сил по территории Армении в ходе пограничного конфликта.
Взгляд.ру 07:44
27
Происшествия

В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами

В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 08:36
33
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
214
Общество

В Москве в офисе «Открытой России» вновь проводятся обыски

Сотрудники правоохранительных органов пришли в понедельник с обысками в офис организации "Открытая Россия" в Москве.
ТАСС 08:18
Кино

Райан Рейнольдс потроллил Брэда Питта фотографией со съемок «Дэдпула 2»

КиноПоиск 04:10
Кино

На набережной озера Кабан в Казани вновь стартуют кинопоказы

Новый сезон кинопоказов начинается с 15 июля в Казани на открытой площадке у озера Кабан рядом с театром Галиаскара Камала.
Новый Век 05:50
1
Наука

Стали известны все опасные симптомы коронавируса

Коронавирус в результате своего протекания может спровоцировать образование тромбов из-за увеличенной свертываемости крови, а также аритмию, коронарные синдромы, повреждение почек, желудочно-кишечные симптомы, дисфункцию миокарда, гепатоцеллюлярную недостаточность, неврологические расстройства, поражения глаз и кожи, а также гипергликемию и кетоз.
Live24 06:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Вучич
Сербский политик
Сербский государственный деятель, политик, генеральный секретарь национального совета по безопасности, министр информации и обороны Сербии, премьер-министр Сербии с 27 апреля 2014 года по 31 мая 2017 года. Президент Сербии с 1 июня 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Белград
Столица и самый крупный город Сербии. Один из наиболее древних городов в Европе: первые поселения на его территории датируются временем существования археологической культуры Винча.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное