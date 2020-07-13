Коронавирус
News.ruВучич заявил о бессмысленности протестов в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич назвал бессмысленными протесты перед скупщиной в Белграде. В них приняли участие менее 500 человек.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 04:38, Ашберн
Общество
Венгрия первой из стран ЕС открывает границы для российских граждан
Будапешт, 13 июля 2020, 09:36 — REGNUM Власти Венгрии включили Россию в число стран, гражданам которых разрешен въезд на венгерскую территорию с 15 июля.
REGNUM 02:36
Общество
Меган и принц Гарри впервые с начала карантина появились на публике
Меган Маркл и принц Гарри впервые с начала карантина появились на публике.
НТВ 02:21
Общество
За сутки в России подтверждено 6537 случаев COVID-19 в 84 регионах
За сутки в России подтверждено 6537 случаев COVID-19 в 84 регионах.
Российская газета 03:45
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 11 июля в 06:48
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Здоровье
Масочный режим в Хакасии продлили до 9 августа
Как сообщили в пресс-службе правительства Хакасии, принято решение ужесточить мониторинг за соблюдением режима.
Юг Сибири 03:46
Общество
Иммунолог назвал варианты избежать заражения коронавирусом
Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, при каких условиях человек может избежать заражения коронавирусом или обеспечить легкое течение болезни.
Известия вчера в 22:27
Здоровье
Переболевшие КОВИД быстро теряют антитела и рискуют заболеть повторно
Ученые из Германии пришли к выводу, что переболевшие КОВИД рискуют заболеть повторно.
Невские Новости вчера в 19:00
Общество
Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь
Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Lenta.ru 02:35
Экономика
В Tele2 ответили на предупреждение ФАС о повышении тарифов
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на ФАС сообщал, что ведомство не получило в установленный срок от Tele2 информацию об исполнении предупреждения в связи с повышением тарифов на связь во время пандемии.
ТАСС 03:24
Происшествия
Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Москва, 13 июля 2020, 08:37 — REGNUM Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, и передаст его в скором времени в суд.
REGNUM 01:37
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
Общество
Москва отменила масочный режим на улице
В соответствии с указом мэра Сергея Собянина, ношение масок на улицах с сегодняшнего дня не считается обязательным.
Российская газета 01:55
Происшествия
СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива
Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту разлива 44 тонн авиатоплива на Таймыре.
Коммерсантъ вчера в 10:55
Происшествия
На Кубани 13 июля выявили 64 новых случая коронавируса
По данным краевого министерства здравоохранения, в регионе зафиксировали 64 новых случая COVID-19. Возраст пациентов — от 1 года до 73 лет.
Кубань 24 03:51
Общество
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
RT на русском вчера в 06:50
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Здоровье
Сильнейшая магнитная буря накроет Россию в ближайшие дни
Ближайшая же крупная волна магнитных возмущений придет в Россию уже 15 июля и продлится вплоть до 17 числа того же месяца, сообщает Рамблер.
SMINEWS в Иванове вчера в 21:18
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости 01:21
Политика
Путин рассказал о необходимости развития отраслей экономики
Президент РФ Владимир Путин, говоря о развитии отраслей экономики, отметил, что если власти страны будут сидеть на одном месте ровно, то "болото вокруг будет хлюпать".
РИА Новости 04:08
Общество
Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
Известия 11 июля в 06:20
Экономика
Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости вчера в 03:56
Здоровье
На Среднем Урале обнаружено ещё 286 носителей коронавируса
REGNUM вчера в 04:05
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
Армия и оружие
Видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3 ВКС России появилось в Сети
Видео стрельб бронированных штурмовиков Су-25СМ3 Воздушно-космических сил Российской Федерации появилось на просторах Сети.
Актуальные Новости 03:09
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
Общество
Парикмахерские и спортзалы возобновят работу в Петербурге с 13 июля
Петербуржцам в рамках продолжающегося ослабления карантинных мер снова станут доступны услуги салонов красоты и парикмахерских, а также учреждений социального обслуживания.
iReactor 10 июля в 05:29
Общество
Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков
Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тыс. рублей.
Известия вчера в 00:10
Общество
Пандемия. В Саратовской области самоизоляцию продлили до 26 июля
В Саратовской области режим самоизоляции для граждан из группы риска по коронавирусу рекомендовано продлить до 26 июля.
Четвертая Власть 03:06