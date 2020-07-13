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News.ruNews.ruВучич заявил о бессмысленности протестов в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич назвал бессмысленными протесты перед скупщиной в Белграде. В них приняли участие менее 500 человек.
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Неделя беспорядков и хаоса: в Сербии прошли массовые акции протеста

ФАНвчера в 06:49

Вучич считает протесты в Сербии бессмысленными

Московский Комсомолецвчера в 17:32

Вучич прокомментировал новые протесты в Белграде

RT на русскомвчера в 17:23

Вучич заявил о бессмысленности протестов в Сербии

News.ruвчера в 16:55

Президент Сербии назвал протесты перед парламентом бессмысленными

ИА Красная Веснавчера в 16:45

Вучич назвал протесты в Сербии бессмысленными

РИА Новостивчера в 16:28

Президент Сербии назвал протесты в стране бессмысленными

Газета.Ruвчера в 18:17
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Общество

Венгрия первой из стран ЕС открывает границы для российских граждан

Будапешт, 13 июля 2020, 09:36 — REGNUM Власти Венгрии включили Россию в число стран, гражданам которых разрешен въезд на венгерскую территорию с 15 июля.
REGNUM 02:36
198
Общество

Меган и принц Гарри впервые с начала карантина появились на публике

Меган Маркл и принц Гарри впервые с начала карантина появились на публике.
НТВ 02:21
1
Общество

За сутки в России подтверждено 6537 случаев COVID-19 в 84 регионах

За сутки в России подтверждено 6537 случаев COVID-19 в 84 регионах.
Российская газета 03:45
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
178
Энергетика

Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая

Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 11 июля в 06:48
257
Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
36
Здоровье

Масочный режим в Хакасии продлили до 9 августа

Как сообщили в пресс-службе правительства Хакасии, принято решение ужесточить мониторинг за соблюдением режима.
Юг Сибири 03:46
3
Общество

Иммунолог назвал варианты избежать заражения коронавирусом

Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, при каких условиях человек может избежать заражения коронавирусом или обеспечить легкое течение болезни.
Известия вчера в 22:27
67
Здоровье

Переболевшие КОВИД быстро теряют антитела и рискуют заболеть повторно

Ученые из Германии пришли к выводу, что переболевшие КОВИД рискуют заболеть повторно.
Невские Новости вчера в 19:00
71
Общество

Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь

Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Lenta.ru 02:35
18
Экономика

В Tele2 ответили на предупреждение ФАС о повышении тарифов

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на ФАС сообщал, что ведомство не получило в установленный срок от Tele2 информацию об исполнении предупреждения в связи с повышением тарифов на связь во время пандемии.
ТАСС 03:24
2
Происшествия

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Москва, 13 июля 2020, 08:37 — REGNUM Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, и передаст его в скором времени в суд.
REGNUM 01:37
197
Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
22
Общество

Москва отменила масочный режим на улице

В соответствии с указом мэра Сергея Собянина, ношение масок на улицах с сегодняшнего дня не считается обязательным.
Российская газета 01:55
76
Происшествия

СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива

Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту разлива 44 тонн авиатоплива на Таймыре.
Коммерсантъ вчера в 10:55
326
Происшествия

На Кубани 13 июля выявили 64 новых случая коронавируса

По данным краевого министерства здравоохранения, в регионе зафиксировали 64 новых случая COVID-19. Возраст пациентов — от 1 года до 73 лет.
Кубань 24 03:51
157
Общество

В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса

Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
RT на русском вчера в 06:50
1,4K
Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
3,3K
Здоровье

Сильнейшая магнитная буря накроет Россию в ближайшие дни

Ближайшая же крупная волна магнитных возмущений придет в Россию уже 15 июля и продлится вплоть до 17 числа того же месяца, сообщает Рамблер.
SMINEWS в Иванове вчера в 21:18
6
Шоу-бизнес

Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике

Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости 01:21
19
Политика

Путин рассказал о необходимости развития отраслей экономики

Президент РФ Владимир Путин, говоря о развитии отраслей экономики, отметил, что если власти страны будут сидеть на одном месте ровно, то "болото вокруг будет хлюпать".
РИА Новости 04:08
2
Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия 11 июля в 06:20
9,2K
Экономика

Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости вчера в 03:56
1,3K
Здоровье

На Среднем Урале обнаружено ещё 286 носителей коронавируса

REGNUM вчера в 04:05
1,4K
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
3,5K
Армия и оружие

Видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3 ВКС России появилось в Сети

Видео стрельб бронированных штурмовиков Су-25СМ3 Воздушно-космических сил Российской Федерации появилось на просторах Сети.
Актуальные Новости 03:09
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
2,4K
Общество

Парикмахерские и спортзалы возобновят работу в Петербурге с 13 июля

Петербуржцам в рамках продолжающегося ослабления карантинных мер снова станут доступны услуги салонов красоты и парикмахерских, а также учреждений социального обслуживания.
iReactor 10 июля в 05:29
111
Общество

Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков

Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тыс. рублей.
Известия вчера в 00:10
115
Общество

Пандемия. В Саратовской области самоизоляцию продлили до 26 июля

В Саратовской области режим самоизоляции для граждан из группы риска по коронавирусу рекомендовано продлить до 26 июля.
Четвертая Власть 03:06
14
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Александр Вучич
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Сербский государственный деятель, политик, генеральный секретарь национального совета по безопасности, министр информации и обороны Сербии, премьер-министр Сербии с 27 апреля 2014 года по 31 мая 2017 года. Президент Сербии с 1 июня 2017 года.
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