Коронавирус

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Настоящий «грабеж» из-за пандемии коронавируса происходит на мировом рынке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Такое мнение высказал в пятницу, 27 марта, президент Сербии Александр Вучич.
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Александр Вучич
Что касается этих аппаратов, я такого в жизни не видел, сейчас происходит повсеместный грабёж на мировом рынке аппаратов ИВЛ. Не помогают подписанные договоры и уплаченные авансы.
— Александр Вучич, сербский политикЦарьград вчера в 17:15

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Сербский политик
Сербский государственный деятель, политик, генеральный секретарь национального совета по безопасности, министр информации и обороны Сербии, премьер-министр Сербии с 27 апреля 2014 года по 31 мая 2017 года. Президент Сербии с 1 июня 2017 года.
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