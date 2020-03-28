Что касается этих аппаратов, я такого в жизни не видел, сейчас происходит повсеместный грабёж на мировом рынке аппаратов ИВЛ. Не помогают подписанные договоры и уплаченные авансы.

Настоящий «грабеж» из-за пандемии коронавируса происходит на мировом рынке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Такое мнение высказал в пятницу, 27 марта, президент Сербии Александр Вучич.

Вучич заявил о «грабеже» на мировом рынке аппаратов ИВЛ

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