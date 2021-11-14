Президент Сербии Александар Вучич заявил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным планирует обсудить цену на газ и увеличение объемов его поставок. "Я уверен, что мы найдем решение трех вещей, касающихся газа", - сказал Вучич в интервью в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".В источнике
Шведская экоактивистка Грета Тунберг высказалась о результатах прошедшей с 31 октября по 13 ноября в Глазго 26-й Конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата (COP26) в субботу, 14 ноября, в своем Twitter.
Страны Европы должны выступить единым фронтом против российского газопровода «Северный поток — 2», заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, 13 ноября сообщает газета The Sunday Telegraph.