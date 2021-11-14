Президент Сербии Александар Вучич заявил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным планирует обсудить цену на газ и увеличение объемов его поставок. "Я уверен, что мы найдем решение трех вещей, касающихся газа", - сказал Вучич в интервью в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

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