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Вучич заявил о намерении обсудить с Путиным объемы поставок газа

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным планирует обсудить цену на газ и увеличение объемов его поставок. "Я уверен, что мы найдем решение трех вещей, касающихся газа", - сказал Вучич в интервью в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".В источнике

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Вучич заявил о намерении обсудить с Путиным объемы поставок газа
Российская газета19:02
Вучич отметил возможность многому научиться у Путина
Взгляд.рувчера в 14:21
Вучич будет просить у Путина об увеличении поставок газа в Сербию
РЕН ТВвчера в 15:07
Вучич планирует обсудить с Путиным цену на газ и увеличение объемов поставок
Коммерсантъвчера в 13:54
Вучич планирует обсудить с Путиным объёмы поставок российского газа
RT на русскомвчера в 14:12
Вучич планирует обсудить с Путиным цену на газ и увеличение объемов поставок
ТАССвчера в 13:58
Вучич надеется на встрече с Путиным обсудить цены на газ и увеличение объема поставок
РИА Новостивчера в 12:50

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