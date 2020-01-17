Наука
Газета.RuCNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров
Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
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с чего всё началось
Как сообщается в пресс-релизе на портале Phys.org, массовое извержение вулканов в Центральной Индии (траппы плато Декан) произошло задолго до вымирания динозавров, которое случилось около 66 млн лет назад.Известиявчера в 23:11
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Динозавров на Земле погубили астероиды: ученые отвергают версию вымирания из-за вулканов
Экология Регионоввчера в 01:31
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил футболистам «Зенита» Александру Кокорину и Артёму Дзюбе на их шутки под его постом в комментариях в Instagram.
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В Boeing обнаружили новую уязвимость в ПО лайнеров 737 MAX
Корпорация Boeing нашла новую новую уязвимость в программном обеспечении для самолетов 737 МАХ.
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В СССР строго регулировали, какие товары следует производить, в каком количестве и кто именно должен это делать.
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МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы
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Киев хочет снизить напряженность в отношениях с Москвой
В проекте отмечается, что необходимо уменьшить вероятность эскалации конфликта с Россией и снизить напряженность в отношениях двух стран.
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Плюс расширение лиги, считаю, повысит коммерческую составляющую клубов.
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Гончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского удовлетворить его прошение об отставке.
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Новый очаг вируса африканской чумы свиней обнаружили в Приморье
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Начались продажи первого минивэна Lexus
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Квентин Тарантино считает Криса Пайна лучшим актером Голливуда
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Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»
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Музыка
Лепс опроверг, что Михаил Мишустин писал музыку к его песням
По информации издания, Михаил Мишустин является автором музыки к нескольким песням популярного певца Григория Лепса.
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Россия снова увеличила вложения в госбумаги США
Россия четвертый месяц подряд увеличила вложения в госбумаги США. В ноябре этот показатель достиг $11,491 миллиардов, сообщает РБК.
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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России
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Происшествия
Землетрясение произошло в Новосибирской области
Как сообщало ИА REGNUM, 17 января землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-западе Китая.