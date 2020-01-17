Наука

Газета.RuГазета.RuCNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров

Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
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с чего всё началось
Как сообщается в пресс-релизе на портале Phys.org
, массовое извержение вулканов в Центральной Индии (траппы плато Декан) произошло задолго до вымирания динозавров, которое случилось около 66 млн лет назад.
Известиявчера в 23:11

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Опровергнута одна из версий гибели динозавров

Ин-спейс.ру16 января в 14:00

Вулканы оказались невиновны в вымирании динозавров

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Lenta.ruвчера в 11:07

Геологи сняли с вулканов вину в гибели динозавров

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В смерти динозавров могло быть виновато только падение астероида

Хайтеквчера в 10:42

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Экология Регионоввчера в 01:31

Ученые назвали причину вымирания динозавров

Известиявчера в 23:11
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Политика

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Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин высказался о возможности отмены изменений в пенсионной системе.
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Бойцы UFC Конор Макгрегор и Дональд Серроне успешно прошли взвешивание перед поединком на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.
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Слуцкий жёстко ответил Кокорину и Дзюбе в Instagram

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил футболистам «Зенита» Александру Кокорину и Артёму Дзюбе на их шутки под его постом в комментариях в Instagram.
RT на русском вчера в 13:05
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Genesis готовит шесть совершенно новых моделей авто

Genesis заявила о подготовке сразу шести новых моделей. Пресс-служба южнокорейской компании обнародовала тизерные снимки автомобилей.
Дни24 15 января в 10:11
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Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США

Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
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Умер самый маленький человек в мире

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Россиянки не попали в топ-10 биатлонной эстафеты этапа в Рупольдинге

Pravda.Ru вчера в 09:57
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 18:53
Армия и оружие

Минобороны закупит новейшие бронебойные боеприпасы «Лекало»

Министерство обороны с 2019 года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало».
Известия 16 января в 18:25
Экономика

Глава ПФР рассказал, как будут расти пенсии к 2022 году

По словам Дроздова, к 2022 году средняя пенсия по старости в России вырастет до 18 290 рублей. К показателю 2019 года рост составит 18,26%.
REGNUM 02:13
Общество

В Boeing обнаружили новую уязвимость в ПО лайнеров 737 MAX

Корпорация Boeing нашла новую новую уязвимость в программном обеспечении для самолетов 737 МАХ.
Известия вчера в 14:40
Авто

Klassiker (Швеция): «народный автобус» по-русски (Klassiker)

В СССР строго регулировали, какие товары следует производить, в каком количестве и кто именно должен это делать.
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Известия 00:27
Армия и оружие

МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы

РИА Новости вчера в 15:14
Политика

Киев хочет снизить напряженность в отношениях с Москвой

В проекте отмечается, что необходимо уменьшить вероятность эскалации конфликта с Россией и снизить напряженность в отношениях двух стран.
Вести.Ru вчера в 16:06
Футбол

Геннадий Орлов: «Почему бы не сделать РПЛ закрытой лигой с потолком зарплат?»

Плюс расширение лиги, считаю, повысит коммерческую составляющую клубов.
Спорт-Экспресс вчера в 11:50
Политика

Гончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского удовлетворить его прошение об отставке.
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Новый очаг вируса африканской чумы свиней обнаружили в Приморье

EastRussia 15 января в 03:17
Экономика

S&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Интерфакс вчера в 17:54
Авто

Начались продажи первого минивэна Lexus

Как стало известно порталу NJCAR.RU, первый в истории Lexus минивэн будет доступен в двух вариантах исполнения, а товарные автомобили передадут покупателям 24 февраля.
Новые автомобили 15 января в 02:43
Общество

Сильные ливни обрушились на восточное побережье Австралии

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Квентин Тарантино считает Криса Пайна лучшим актером Голливуда

Discover24 вчера в 02:59
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Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»

РИА Новости вчера в 09:26
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РБК: Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Константин Чуйченко и Ольга Голодец, исполняющие обязанности вице-премьеров, не войдут в состав нового правительства Михаила Мишустина.
РИА Новости вчера в 15:23
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП на трассе в ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Сургут — Салехард три человека погибли, ещё трое получили травмы.
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Музыка

Лепс опроверг, что Михаил Мишустин писал музыку к его песням

По информации издания, Михаил Мишустин является автором музыки к нескольким песням популярного певца Григория Лепса.
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Экономика

Россия снова увеличила вложения в госбумаги США

Россия четвертый месяц подряд увеличила вложения в госбумаги США. В ноябре этот показатель достиг $11,491 миллиардов, сообщает РБК.
Рифей-Пермь вчера в 05:43
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России

Но начнется неделя с вполне весенней погоды - днем в понедельник, например, в столичном регионе ожидается минус 1 - плюс 4 градуса.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия

Землетрясение произошло в Новосибирской области

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-западе Китая.
REGNUM вчера в 21:33
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