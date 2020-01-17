Наука
ИндикаторВулканы оказались невиновны в вымирании динозавров
Ученые пришли к выводу, что большая часть выброса газа произошла задолго до столкновения с астероидом. Согласно новым данным, вулканическая активность в позднем меле вызвала постепенное глобальное повышение температуры примерно на два градуса, но не массовое вымирание.
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
Как сообщается в пресс-релизе на портале Phys.org, массовое извержение вулканов в Центральной Индии (траппы плато Декан) произошло задолго до вымирания динозавров, которое случилось около 66 млн лет назад.Известиявчера в 23:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Динозавров на Земле погубили астероиды: ученые отвергают версию вымирания из-за вулканов
Экология Регионоввчера в 01:31
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 01:47, Ашберн
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом
Футбол
Стала известна сумма, за которую «Динамо» покупает Соболева
Политика
Соловьев наорал на эксперта в эфире своей передачи
Российский ведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей передачи на телеканале "Россия 1" повысил голос на общественного деятеля Григория Амнуэля.
Футбол
Гендиректор «Ахмата»: контракт Глушакова? Сейчас нужно исправлять позицию клуба
Происшествия
В Петербурге арестовали адвоката по делу о посредничестве во взятках
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу арестовал московского адвоката Игоря Николаенко, которого следствие считает посредником при передаче взяток на 25 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Политика
Лавров ответил на вопрос о желании остаться министром
Австрийская журналистка поинтересовалась у Лаврова, будет ли он в дальнейшем министром иностранных дел.
Единоборства
Макгрегор и Серроне прошли процедуру взвешивания на UFC 246
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях и американский боец Дональд Серроне прошли взвешивание в преддверии турнира UFC 246.
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Политика
Депутаты пожаловались Михаилу Мишустину на работу четырех министерств
Думские фракции на встрече с кандидатом на пост главы правительства Михаилом Мишустиным раскритиковали работу четырех министерств.
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России
Но начнется неделя с вполне весенней погоды - днем в понедельник, например, в столичном регионе ожидается минус 1 - плюс 4 градуса.
Политика
Украина и Грузия обвинили Россию в помехах навигации в Причерноморье
Делегации Украины и Грузии пожаловались в Международную морскую организацию (ММО) на «неправомерные» действия России в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе.
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Хоккей
Тренер «Монреаля»: Илья Ковальчук делает отличную работу
Экономика
Минфин отказал Росгеологии в докапитализации на 25 млрд рублей
Минфин РФ дал отрицательное заключение на просьбу "Росгеологии" о докапитализации на 25 млрд рублей.
Политика
Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
Происшествия
Три человека пострадали при нападении в ресторан в Японии
Вооруженные ножами преступники ворвались в ресторан в Японии и ранили трех сотрудников, передает телеканал NHK.
Политика
Максим Орешкин может стать помощником Путина по экономике — Bloomberg
Американское агентство Bloomberg утверждает, что министр экономического развития России из второго правительства Дмитрия Медведева Максим Орешкин может стать помощником президента России по вопросам экономики.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Происшествия
Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»
Культура
Скончался автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин
Трагическую новость сообщил композитор Александр Журбин, который вместе с Димитриным создал в 1975 году первую советскую рок-оперу "Орфей и Эвридика".
Общество
Православное сообщество требует лишить Ивана Урганта гражданства
Биатлон
Россиянки не попали в топ-10 биатлонной эстафеты этапа в Рупольдинге
Общество
Рак диагностировали у Михаила Жванецкого
От сатирика был диагностирован рак предстательной железы.
Общество
Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
Футбол
Кокорин и Дзюба высмеяли пост Слуцкого в Instagram
Армия и оружие
Минобороны РФ закупит «суперснаряды» для танковых войск
Как сообщает издание «Известия», до конца 2020 года военное ведомство России планирует закупить для танковых войск новейшие бронебойные снаряды 3БМ44 «Лекало».
Хоккей
«Тампа» разгромила «Виннипег» с дублем Кучерова
В составе «Тампы» голами отличились оформивший в матче хет-трик Энтони Чирелли (10-я, 20-я и 48-я минуты), оформивший в матче дубль российский нападающий клуба Никита Кучеров (13-я и 28-я), Картер Вераге (32-я) и Алекс Киллорн (51-я).
Общество
Московские власти согласовали митинг против реформирования Конституции
Разрешено мероприятие с участием до десяти тысяч человек, - сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на департамент региональной безопасности.