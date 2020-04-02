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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что всем вузам рекомендуется возобновить обучение в дистанционном формате с 6 апреля.
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Валерий Фальков
С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате.
— Валерий Фальков, российский депутатREGNUM 11:22

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