Коронавирус
Вести.RuВузы возобновят дистанционную учебу с 6 апреля
Высшим учебным заведениям рекомендовано возобновить учебный процесс в дистанционном формате с 6 апреля. С таким предложением выступил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
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С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате.
— Валерий Фальков, российский депутатREGNUM 11:22
с чего всё началось
По словам президента, пик распространения вируса как в мире, так и в России еще не пройден, а ситуацию в Москве не удается переломить, несмотря на усилия властей. Путин назвал происходящее наступающей эпидемией.ТАСС10:58
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Минобрнауки РФ рекомендовало вузам с 6 апреля возобновить учебный процесс дистанционно
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