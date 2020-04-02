Коронавирус

Вести.RuВести.RuВузы возобновят дистанционную учебу с 6 апреля

Высшим учебным заведениям рекомендовано возобновить учебный процесс в дистанционном формате с 6 апреля. С таким предложением выступил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
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Валерий Фальков
С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате.
— Валерий Фальков, российский депутатREGNUM 11:22
с чего всё началось

Минобрнауки рекомендовало возобновить учебный процесс в вузах дистанционно с 6 апреля

По словам президента, пик распространения вируса как в мире, так и в России еще не пройден, а ситуацию в Москве не удается переломить, несмотря на усилия властей. Путин назвал происходящее наступающей эпидемией.
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Российским вузам рекомендовано возобновить учебный процесс с 6 апреля. Студенты и преподаватели будут общаться дистанционно

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РЕН ТВ11:28

Минобрнауки РФ рекомендовало вузам с 6 апреля возобновить учебный процесс дистанционно

Будущее России. Национальные проекты10:59
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Ранее депутаты Мосгордумы приняли закон о нарушении режима самоизоляции. В четверг документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
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Релиз фантастического фильма «Спутник» пройдет онлайн

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«Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удаётся», — заявил Путин.
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Трамп поднял цены на нефть и сильно укрепил курс рубля

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С 1 апреля обнулились тарифы в Системе быстрых платежей

С 1 апреля вступило в силу решение Центробанка об обнулении тарифов в Системе быстрых платежей (СПБ).
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Продажи Mount & Blade 2: Bannerlord в Steam превысили 2 млн копий

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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
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Экспортная стоимость нефти Urals стала отрицательной. Об этом сообщает новостная служба аналитического агентства Argus.
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Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
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В подъезде Брянска вывесили объявление о заражённых COVID-19 соседях

Брянск, 2 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Объявление-предупреждение о заражённых коронавирусом соседях появилось в одном из подъездов многоэтажного дома в Брянске.
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Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам

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Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»

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