Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВведение Собяниным всеобщего режима изоляции в Москве оценили

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас оценил введение мэром Москвы Сергеем Собяниным всеобщего режима изоляции в городе. Его слова передает «Интерфакс».
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В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
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Клишас Андрей Александрович
Российский политик
Российский политический деятель, предприниматель-миллионер. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Красноярского края с 19 марта 2012 года. Доктор юридических наук, профессор, специалист по конституционному праву, теории государства и права.
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