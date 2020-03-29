Коронавирус
Lenta.ruВведение Собяниным всеобщего режима изоляции в Москве оценили
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас оценил введение мэром Москвы Сергеем Собяниным всеобщего режима изоляции в городе. Его слова передает «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить782
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 19:58, Ашберн
Общество
Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса
Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Общество
Власти рассказали о праве жителей на въезд и выезд из Москвы
Вводимый в Москве домашний режим самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 не ограничивает право жителей на въезд и выезд из города.
Путешествия
В Сочи начали выселять туристов из отелей
В Сочи начали выселять туристов из отелей и гостиниц в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте, сообщил заместитель департамента курортов и туризма администрации города Сергей Доморат.
Общество
Жириновский обвинил Лукашенко в издевательстве над планетой
"Лукашенко издевается над всей планетой", — заявил политик в своем телеграм-канале.
Музыка
Little Big представили «карантинную» версию своей песни
Политика
Трамп предсказал сроки достижения дна в США из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп предсказал сроки, когда США, по его словам, достигнут дна из-за коронавируса, передает РИА Новости.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
По мнению главного эпидемиолога Министерства здравоохранения Российской Федерации Николая Брико, активность нового коронавируса сойдет на нет к концу апреля — началу мая.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Политика
Трамп продлит действие ограничений из-за коронавируса до конца апреля
Президент США Дональд Трамп продлит действие ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 до 30 апреля.
Политика
Россия ограничила пропуск через госграницу на фоне коронавируса
Как следует из текста приказа, госграницу можно будет пересекать дипломатическим работникам и членам их семей, водителям грузовых автомобилей, экипажам речных судов, международных поездов, сотрудникам Межправительственной фельдъегерской связи, членам официальных делегаций, курьерам дипломатической связи при условии предъявления документов, удостоверяющих их личность.
Общество
В Пскове умер пациент с коронавирусом
Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
Гаджеты
Смартфон OnePlus 8 Pro обзаведется рекордно ярким экраном
Источник заявил, что новый смартфон компании OnePlus получит рекордно яркий (до 1400 кд/м2) экран с диагональю 6,78 дюйма и загнутыми краями.
Экономика
Сафиуллин сравнил сегодняшний мировой кризис с развалом СССР
Директор Центра перспективных экономических исследований при Академии наук РТ, проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Сафиуллин считает, что то, что происходит с мировым рынком сегодня - можно поставить на один уровень с развалом СССР.
Религия
Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прихожан воздержаться от посещения храмов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
В Мадриде подготовили еще одно здание под морг
В Испании продолжается борьба с распространением коронавируса, где только за последний день заразились еще 7,5 тыс. человек.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Космос
У американских военных появилась новая станция наблюдения за космосом
Американская военная радиолокационная станция наблюдения за спутниками и космическим мусором Space Fence готова к вводу в эксплуатацию, 27 марта сообщает сайт spacenews.com.
Политика
Посольство России обратилось в Госдеп для оказания медпомощи Ярошенко
Российская сторона рассчитывает, что Госдепартамент отреагирует на запрос по оказанию медпомощи находящемуся в американской тюрьме летчику Константину Ярошенко.
Здоровье
Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой
Политика
Трамп передумал вводить карантин в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп передумал вводить карантин в штате Нью-Йорк, а также в соседних штатах – Нью-Джерси и Коннектикут.
Здоровье
Новый признак заражения коронавирусом назван
Врачи из Американской академии офтальмологии выяснили, что одним из признаков коронавируса может быть конъюнктивит.
Происшествия
Власти опубликовали свежую сводку по коронавирусу в Кузбассе
Кузбасские власти опубликовали сводку по коронавирусу в регионе на 29 марта.
Экономика
Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов
Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
Общество
Умер экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
На 67-м году жизни скончался бывший председатель Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов.
Музыка
СМИ: кантри-музыкант Джо Диффи умер от осложнений коронавируса
"Легенда кантри-музыки Джо Диффи ушел из жизни сегодня - в воскресенье, 29 марта - от осложнений коронавируса", - приводит издание слова представителя музыканта.
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке
Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".