Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас оценил введение мэром Москвы Сергеем Собяниным всеобщего режима изоляции в городе. Его слова передает «Интерфакс».

Путешествия В Сочи начали выселять туристов из отелей В Сочи начали выселять туристов из отелей и гостиниц в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте, сообщил заместитель департамента курортов и туризма администрации города Сергей Доморат.

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России По мнению главного эпидемиолога Министерства здравоохранения Российской Федерации Николая Брико, активность нового коронавируса сойдет на нет к концу апреля — началу мая.

Общество Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.

Политика Россия ограничила пропуск через госграницу на фоне коронавируса Как следует из текста приказа, госграницу можно будет пересекать дипломатическим работникам и членам их семей, водителям грузовых автомобилей, экипажам речных судов, международных поездов, сотрудникам Межправительственной фельдъегерской связи, членам официальных делегаций, курьерам дипломатической связи при условии предъявления документов, удостоверяющих их личность.

Общество В Пскове умер пациент с коронавирусом Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.

Гаджеты Смартфон OnePlus 8 Pro обзаведется рекордно ярким экраном Источник заявил, что новый смартфон компании OnePlus получит рекордно яркий (до 1400 кд/м2) экран с диагональю 6,78 дюйма и загнутыми краями.

Экономика Сафиуллин сравнил сегодняшний мировой кризис с развалом СССР Директор Центра перспективных экономических исследований при Академии наук РТ, проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Сафиуллин считает, что то, что происходит с мировым рынком сегодня - можно поставить на один уровень с развалом СССР.

Религия Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прихожан воздержаться от посещения храмов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.

Космос У американских военных появилась новая станция наблюдения за космосом Американская военная радиолокационная станция наблюдения за спутниками и космическим мусором Space Fence готова к вводу в эксплуатацию, 27 марта сообщает сайт spacenews.com.

Политика Трамп передумал вводить карантин в Нью-Йорке Президент США Дональд Трамп передумал вводить карантин в штате Нью-Йорк, а также в соседних штатах – Нью-Джерси и Коннектикут.

Здоровье Новый признак заражения коронавирусом назван Врачи из Американской академии офтальмологии выяснили, что одним из признаков коронавируса может быть конъюнктивит.