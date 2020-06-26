Общество
Вести.RuМинздрав отложил новые правила медкомиссии для получения прав
Минздрав России перенес с 1 июля 2020 года до 1 января 2021 года введение обязательного тестирования на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании для получения или продления водительских удостоверений, согласно проекту приказа Минздрава, опубликованном на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.
Читать в источнике
Оценить288
Подробнее о событии
Показать все источники
Минздрав перенес ввод тестов на алкоголь на водительской медкомиссии
Комсомольская правдавчера в 20:37
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 04:56, Ашберн
Общество
Минобрнауки выступило за ежегодное проведение онлайн-выпускного
Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в ведомстве планируют ежегодно проводить Всероссийский онлайн-выпускной в качестве дополнения к традиционным выпускным.
RT на русском 04:01
Общество
Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»
1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:40
Происшествия
Срочник из Челябинска без вести пропал на Дальнем Востоке
На Дальнем Востоке без вести пропал солдат из Челябинска.
Первый областной 03:50
Гаджеты
Samsung выпустил изогнутый игровой монитор Odyssey G9
Компания Samsung анонсировала игровой монитор Samsung Odyssey G9 нового поколения.
Деловое.ТВ вчера в 13:57
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Политика
Гаагская спецпрокуратура отменила визит президента Косово в США
Гаагская спецпрокуратура отменила визит президента Косово в США Инициатива США по организации в конце недели встречи лидеров Сербии и Косово с целью нормализации отношений между ними провалилась.
Коммерсантъ вчера в 12:39
Происшествия
В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом
Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве, пострадавших в нет, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Коммерсантъ вчера в 16:56
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Политика
Европа отказалась открывать границы для россиян
Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
Общество
Трамп оценил уровень смертности от коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп в соцсетях заявил, что уровень смертности от коронавируса в его стране один из самых низких в мире.
Свободная Пресса 03:10
Армия и оружие
Захарова: Поставки США вооружений Киеву усугубляют конфликт в Донбассе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что поставки Соединенными Штатами вооружения Киеву усугубляют конфликт на территории Донбасса.
Военное дело 02:59
Космос
Раскрыта загадка темной стороны Луны
РИА Новости вчера в 02:15
Общество
В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова
В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga вчера в 01:15
Общество
С 1 июля проиндексируют пенсии некоторым категориям пенсионеров
Пенсионерам, ставшим опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, с 1 июля проиндексируют пенсии.
ТК Звезда 02:10
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Политика
Япония вынесла представление РФ из-за геологоразведки у Курил
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга сообщил о представлении, сделанном России в связи с проведением ею геолого-разведочных работ у берегов Курильских островов.
Газета.Ru 04:43
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости 01:50
Общество
«Известия»: права антипрививочников защитят с помощью штрафов
Депутаты Госдумы от "Единой России" обратились в Минюст с письмом, в котором предлагают штрафовать на 30-100 тыс. рублей организации и чиновников, нарушающих права родителей.
ТАСС вчера в 19:16
Общество
Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины
Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском 02:11
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
iReactor вчера в 08:15
Происшествия
В Воронеже нашли тело призывника: опекун уверена, что его убили контрактники
Опекун Дмитрия Ирина Самедова уверена, что молодого человека убили двое контрактников. Об этом Самедова сообщила в Instagram.
Sota.vision 03:59
Происшествия
ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
Коммерсантъ вчера в 04:53
Общество
В Калининграде открылись первые магазины «Пятерочка»
КП - Калининград 03:28
Технологии
Полный перечень диагностических тестов для выявления коронавируса в России на 25 июня
В одобренных диагностических тестах используются разные методы выявления антител: иммуноферментный анализ (ИФА), его разновидность — иммунохемилюминесцентный метод (ИХЛА), иммунохроматографический анализ (ИХА).
Фармацевтический вестник вчера в 05:09
Общество
Медики США добавили новые симптомы в описание коронавируса
Центр по контролю и профилактике заболеваний США расширил симптомы в описании коронавируса.
Газета.Ru 03:00
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor вчера в 09:24
Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
Вести.Ru вчера в 12:20