Экономика
ИнтерфаксВведение прогрессивной шкалы НДФЛ поддержали все думские фракции
Идею ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц поддержали все фракции Госдумы. О том, что во власти вернулись к обсуждению возможности повысить налоги для богатых, днем ранее сообщил Forbes со ссылкой на источники.
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Неверов заявил о готовности думского большинства поддержать повышение налогов для богатых
Znak.com18 июня в 04:30
В Конфедерации труда сочли доход в 2-3 млн руб. в год низкой планкой при повышении НДФЛ
Интерфакс18 июня в 07:59
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Конец света наступит в воскресенье, 21 июня. Об этом пишет арабский интернет-портал Al-Ain со ссылкой на данные ученого Паоло Тагалогина.
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