Общество
КП - СаратовПропуска на перемещение в Саратовской области введут с 10 апреля
Сегодня, 3 апреля, в саратовском правительстве проходит очередное заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу.
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Начало пропускного режима в Саратовской области перенесено на 10 апреля
Четвертая Властьвчера в 12:22
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Экономика
Путин подписал закон о кредитных каникулах
В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
Общество
Минпросвещения не исключило повторного переноса ЕГЭ
Начало ЕГЭ в России может быть перенесено еще раз в зависимости от того, сколько продлится дистанционное обучение, но такого решения пока нет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Общество
Королева Елизавета II записала обращение к нации из-за коронавируса
Общество
В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России
Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн предложил на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в стране.
Общество
В России за сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавируса
В России за последние сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавирусной инфекции в 32 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы.
Футбол
Более трети клубов Бундеслиги могут обанкротиться из-за коронавируса
По данным источника, семь клубов второй Бундеслиги могут обанкротиться, если игры не возобновятся к маю.
Здоровье
Меры по борьбе с коронавирусом на территории Тульской области усилены
Для пожилых людей и жителей с хроническими неинфекционными заболеваниями минздрав Тульской области организовал горячую линию.
Происшествия
В Ярославской области выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Ярославской области: жительница Ярославля находится в состоянии средней степени тяжести, состояние мальчика из Тутаевского района удовлетворительное, рассказал на своей официальной странице в социальной сети Facebook губернатор региона Дмитрий Миронов.
Кино
Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции
Эксперты перечислили сериалы и фильмы, которые россияне чаще всего смотрят в период самоизоляции.
Шоу-бизнес
«Люди кричали, матерились»: Машкова о скандале на борту самолёта
Машкова подтвердила, что люди, у которых сорвалось возвращение домой, были вне себя от ярости.
Общество
Режим самоизоляции продлен до 30 апреля в Воронежской области
Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Общество
В России за сутки выявили 582 случая новой коронавирусной инфекции
Стоит отметить, что число заболевших снизилось по сравнению с официальными данные на 3 апреля, когда был выявлен 601 новый случай заражения.
Общество
В Москве умерли еще четыре пациента с подтвержденным коронавирусом
Еще четыре пациента с новой коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями умерли в столице.
Футбол
В «Манчестер Юнайтед» не уверены в целесообразности покупки Кейна
Руководство «Манчестер Юнайтед» не станет предпринимать серьёзных попыток приобрести лидера «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна грядущим летом.
Общество
Россия приостанавливает авиасообщение для возвращения россиян
Россия в ночь на 4 апреля приостановит все международные рейсы для возвращения россиян, сообщают «Интерфакс», «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники.
Космос
Northrop Grumman успешно продвигается к первому запуску OmegA
В настоящее время ведутся все работы, чтобы Northrop Grumman смог собрать первую ракету OmegA в High Bay 2 весной 2021 года.
Происшествия
В больницу поступили еще восемь курян с подозрением на коронавирус
В курскую областную инфекционную больницу имени Семашко продолжают поступать пациенты с признаками ОРВИ и пневмонии, которых изолируют в отдельные боксы и проверяют на новую коронавирусную инфекцию.
Общество
Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в побоях
Армия и оружие
Около 600 военных заразились коронавирусом во Франции
Около 600 французских военнослужащих заразились коронавирусом. Об этом сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.
Общество
В Челябинской области коронавирус подтвердился еще у трех человек
В Челябинской области коронавирус подтвержден еще у трех человек, сообщил губернатор Алексей Текслер во время прямого эфира в Instagram.
Общество
Глава Кузбасса назвал условие для отмена ограничений из-за COVID-19
Кузбасс постепенно будет отменять введенные из-за коронавируса ограничительные меры в работе магазинов и транспорта, если в течение следующей недели ситуация останется стабильной, сообщил в своем обращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
Здоровье
ВОЗ предупреждает, что здоровым людям носить маски не нужно
Здоровых людей может защитить лишь респиратор. Также маски необходимы тем, кто дома ухаживает за больными людьми.
Общество
Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+
Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.
Происшествия
В Брянске за сутки более чем вдвое выросло число заболевших COVID-19
В Брянске за сутки подтверждены 12 новых случаев COVID-19, всего заболевших 19, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб.
Наука
У котов в Ухане обнаружили коронавирус
Как говорится в отчете исследования, SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки коронавирусной инфекции в Китае.
Армия и оружие
Выпуск новостей в 12:00 от 04.04.2020
Смотрите в этом выпуске : в России за сутки зафиксировано 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах; стоимость марки Brent после заявлений Владимира Путина выросла на 14%; в Китае объявлен День национального траура по жертвам коронавируса; силами Минобороны РФ ударными темпами идет строительство 16 госпиталей.
Общество
Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет
Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Общество
В Москве за сутки заразились коронавирусом 14 детей
Всего за сутки в столице выявили 434 случая коронавируса, среди них — 210 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 143 человека — от 46 до 65 лет и 67 человек — старше 65 лет.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.