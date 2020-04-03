Сегодня, 3 апреля, в саратовском правительстве проходит очередное заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

Пропуска на перемещение в Саратовской области введут с 10 апреля

Экономика Путин подписал закон о кредитных каникулах В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.

Общество Минпросвещения не исключило повторного переноса ЕГЭ Начало ЕГЭ в России может быть перенесено еще раз в зависимости от того, сколько продлится дистанционное обучение, но такого решения пока нет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Происшествия В Ярославской области выявили два новых случая заражения коронавирусом Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Ярославской области: жительница Ярославля находится в состоянии средней степени тяжести, состояние мальчика из Тутаевского района удовлетворительное, рассказал на своей официальной странице в социальной сети Facebook губернатор региона Дмитрий Миронов.

Общество Режим самоизоляции продлен до 30 апреля в Воронежской области Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.

Общество Россия приостанавливает авиасообщение для возвращения россиян Россия в ночь на 4 апреля приостановит все международные рейсы для возвращения россиян, сообщают «Интерфакс», «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники.

Космос Northrop Grumman успешно продвигается к первому запуску OmegA В настоящее время ведутся все работы, чтобы Northrop Grumman смог собрать первую ракету OmegA в High Bay 2 весной 2021 года.

Происшествия В больницу поступили еще восемь курян с подозрением на коронавирус В курскую областную инфекционную больницу имени Семашко продолжают поступать пациенты с признаками ОРВИ и пневмонии, которых изолируют в отдельные боксы и проверяют на новую коронавирусную инфекцию.

Общество Глава Кузбасса назвал условие для отмена ограничений из-за COVID-19 Кузбасс постепенно будет отменять введенные из-за коронавируса ограничительные меры в работе магазинов и транспорта, если в течение следующей недели ситуация останется стабильной, сообщил в своем обращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

Общество Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+ Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.

Наука У котов в Ухане обнаружили коронавирус Как говорится в отчете исследования, SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки коронавирусной инфекции в Китае.

Армия и оружие Выпуск новостей в 12:00 от 04.04.2020 Смотрите в этом выпуске : в России за сутки зафиксировано 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах; стоимость марки Brent после заявлений Владимира Путина выросла на 14%; в Китае объявлен День национального траура по жертвам коронавируса; силами Минобороны РФ ударными темпами идет строительство 16 госпиталей.

Общество В Москве за сутки заразились коронавирусом 14 детей Всего за сутки в столице выявили 434 случая коронавируса, среди них — 210 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 143 человека — от 46 до 65 лет и 67 человек — старше 65 лет.