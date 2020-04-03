Общество

КП - СаратовКП - СаратовПропуска на перемещение в Саратовской области введут с 10 апреля

Сегодня, 3 апреля, в саратовском правительстве проходит очередное заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу.
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Начало пропускного режима в Саратовской области перенесено на 10 апреля

Четвертая Властьвчера в 12:22

Самоизоляция. Саратовцам разрешили ходить на похороны без спецпропусков

FreeNews-Volga05:22

Пропуска для выхода на улицу смогут получить и волонтеры

Saratovnews03:39

Самооизоляция. Саратовцам можно ездить на дачи и участвовать в похоронах

Взгляд-инфовчера в 13:37

Близким разрешили собираться на похоронах во время самоизоляции

Саратов 2405:14

Пропускной режим на территории Саратовской области введут с 10 апреля

Версия-Саратоввчера в 12:20

Стало известно начало действия спецпропусков в Саратовской области

Регион 64вчера в 12:27
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 05:42, Ашберн
Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах

В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
9111.ru вчера в 14:03
Общество

Минпросвещения не исключило повторного переноса ЕГЭ

Начало ЕГЭ в России может быть перенесено еще раз в зависимости от того, сколько продлится дистанционное обучение, но такого решения пока нет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новости 05:19
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском вчера в 14:53
Общество

Королева Елизавета II записала обращение к нации из-за коронавируса

ИА Красная Весна вчера в 12:03
Общество

В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России

Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн предложил на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в стране.
Lenta.ru 05:33
Общество

В России за сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавирусной инфекции в 32 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы.
Новый Калининград.Ru 04:19
Футбол

Более трети клубов Бундеслиги могут обанкротиться из-за коронавируса

По данным источника, семь клубов второй Бундеслиги могут обанкротиться, если игры не возобновятся к маю.
Чемпионат вчера в 20:28
Здоровье

Меры по борьбе с коронавирусом на территории Тульской области усилены

Для пожилых людей и жителей с хроническими неинфекционными заболеваниями минздрав Тульской области организовал горячую линию.
Московский Комсомолец Тула 00:59
Происшествия

В Ярославской области выявили два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Ярославской области: жительница Ярославля находится в состоянии средней степени тяжести, состояние мальчика из Тутаевского района удовлетворительное, рассказал на своей официальной странице в социальной сети Facebook губернатор региона Дмитрий Миронов.
РИА Новости 05:21
Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции

Эксперты перечислили сериалы и фильмы, которые россияне чаще всего смотрят в период самоизоляции.
Вечерняя Москва 02:10
Шоу-бизнес

«Люди кричали, матерились»: Машкова о скандале на борту самолёта

Машкова подтвердила, что люди, у которых сорвалось возвращение домой, были вне себя от ярости.
7Дней.ру 05:05
Общество

Режим самоизоляции продлен до 30 апреля в Воронежской области

Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Обозреватель Врн вчера в 13:40
Общество

В России за сутки выявили 582 случая новой коронавирусной инфекции

Стоит отметить, что число заболевших снизилось по сравнению с официальными данные на 3 апреля, когда был выявлен 601 новый случай заражения.
Газета.Ru 04:23
Общество

В Москве умерли еще четыре пациента с подтвержденным коронавирусом

Еще четыре пациента с новой коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями умерли в столице.
ТАСС вчера в 14:36
Футбол

В «Манчестер Юнайтед» не уверены в целесообразности покупки Кейна

Руководство «Манчестер Юнайтед» не станет предпринимать серьёзных попыток приобрести лидера «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна грядущим летом.
Чемпионат 03:46
Общество

Россия приостанавливает авиасообщение для возвращения россиян

Россия в ночь на 4 апреля приостановит все международные рейсы для возвращения россиян, сообщают «Интерфакс», «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 09:28
Космос

Northrop Grumman успешно продвигается к первому запуску OmegA

В настоящее время ведутся все работы, чтобы Northrop Grumman смог собрать первую ракету OmegA в High Bay 2 весной 2021 года.
AstroNews.ru 05:00
Происшествия

В больницу поступили еще восемь курян с подозрением на коронавирус

В курскую областную инфекционную больницу имени Семашко продолжают поступать пациенты с признаками ОРВИ и пневмонии, которых изолируют в отдельные боксы и проверяют на новую коронавирусную инфекцию.
Друг для друга (Курск) 04:57
Общество

Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в побоях

Национальная служба новостей вчера в 05:12
Армия и оружие

Около 600 военных заразились коронавирусом во Франции

Около 600 французских военнослужащих заразились коронавирусом. Об этом сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.
News.ru 04:08
Общество

В Челябинской области коронавирус подтвердился еще у трех человек

В Челябинской области коронавирус подтвержден еще у трех человек, сообщил губернатор Алексей Текслер во время прямого эфира в Instagram.
Znak.com 03:18
Общество

Глава Кузбасса назвал условие для отмена ограничений из-за COVID-19

Кузбасс постепенно будет отменять введенные из-за коронавируса ограничительные меры в работе магазинов и транспорта, если в течение следующей недели ситуация останется стабильной, сообщил в своем обращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
РИА Новости 04:46
Здоровье

ВОЗ предупреждает, что здоровым людям носить маски не нужно

Здоровых людей может защитить лишь респиратор. Также маски необходимы тем, кто дома ухаживает за больными людьми.
The Penza Post вчера в 23:00
Общество

Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+

Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.
РБК 04:44
Происшествия

В Брянске за сутки более чем вдвое выросло число заболевших COVID-19

В Брянске за сутки подтверждены 12 новых случаев COVID-19, всего заболевших 19, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб.
BFM.ru 05:24
Наука

У котов в Ухане обнаружили коронавирус

Как говорится в отчете исследования, SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки коронавирусной инфекции в Китае.
Газета.Ru 04:50
Армия и оружие

Выпуск новостей в 12:00 от 04.04.2020

Смотрите в этом выпуске : в России за сутки зафиксировано 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах; стоимость марки Brent после заявлений Владимира Путина выросла на 14%; в Китае объявлен День национального траура по жертвам коронавируса; силами Минобороны РФ ударными темпами идет строительство 16 госпиталей.
Первый канал 05:26
Общество

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Интерфакс 02 апреля в 04:47
Общество

В Москве за сутки заразились коронавирусом 14 детей

Всего за сутки в столице выявили 434 случая коронавируса, среди них — 210 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 143 человека — от 46 до 65 лет и 67 человек — старше 65 лет.
РИА Новости 05:02
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:45
Как работают Яндекс.Новости?
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