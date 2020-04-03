Общество
СаратовБизнесКонсалтингВведение пропускного режима в Саратове перенесли на 10 апреля
Что касается контроля пропускной системы, то он начнется с 10 апреля. Таким образом введение пропускного режима вновь откладывается - ранее его планировали ввести 2 апреля, затем - 4 апреля. Эти изменения внесены в постановление 236-П.
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Армия и оружие
Вассерман назвал средства против обезоруживающего удара США по России
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Экономика
ЦБ РФ обнулил тарифы на использование Системы быстрых платежей
ЦБ РФ обнулил тарифы для банков за обслуживание в Системе быстрых платежей (СБП) на срок с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2022 года, сообщил ранее регулятор.
Экономика
Набиуллина назвала возможные потери для экономики РФ от месяца каникул
Месяц нерабочих дней в связи с пандемией коронавируса может стоить для экономики России около 1,5-2% ВВП, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции в пятницу, 3 апреля.
Политика
Газета La Stampa объяснила нападки на Россию за помощь Италии
Главный редактор итальянской газеты La Stampa Маурицио Молинари объяснил, почему издание негативно отреагировало на российскую помощь Италии.
Здоровье
Об опасных осложнениях коронавируса рассказал главврач Коммунарки
Напомним, что несколько дней назад Проценко сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.
Энергетика
Нефтяники США разделились по вопросу сокращения добычи
Нефтяники США разделились по вопросу сокращения добычи в рамках соглашения трех ведущих добывающих стран мира с целью стабилизации мирового рынка нефти.
Политика
В Кремле назвали ситуацию в экономике беспрецедентной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе разных сценариев изменения ситуации в экономике из-за коронавируса.
Религия
Патриарх Кирилл начал объезд столицы с иконой «Умиление»
Энергетика
Цены на нефть резко взлетели после заявления Трампа
Нефть показала феноменальный рост в четверг после заявления президента США Дональда Трампа, что он ожидает, что глава РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении производства нефти.
Общество
Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа
В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Общество
Тульские власти продлили режим повышенной готовности
Тула, 3 апреля 2020, 20:08 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Тульской области продлён.
Политика
Владимир Путин заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля
Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработных плат.
Экономика
Часть калужских предприятий возобновит работу 6 апреля
Какие именно предприятия начнут работать с 6 апреля, глава области пока не пояснил.
Музыка
Юный певец из Севастополя завершил борьбу на шоу «Голос. Дети»
По правилам конкурса из трех ребят дальше проходил только один и им стал Артем. Наставница Полина Гагарина выбрала именно его.
Экономика
В Москве еще 12 тысяч предприятий получили отсрочку по налогам
Ещё 12 тысяч предприятий Москвы получили отсрочку по налогам как меру поддержки из-за ограничений по коронавирусу, сообщает оперативный штаб по экономическим вопросам столицы.
Транспорт
«Аэрофлот» сокращает частоту полетов на внутренних рейсах
С понедельника, 6 апреля, авиакомпания «Аэрофлот» сокращает частоту полетов на внутренних рейсах.
Авто
Новый внедорожник Ford Bronco Sport рассекретили
Под капотом нового внедорожника Ford Bronco Sport предусмотрели 1,5-литровый бензиновый двигатель, мощность которого достигает 180 л.с. Однако покупатели смогут выбрать новую модель с более улучшенными характеристиками с 2-литровым мотором на 250 л.с. Новый внедорожник Ford Bronco Sport имеет 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.
Финансы
ФНБ в марте увеличился в 1,6 раза до 12,86 трлн рублей
На 1 марта объем ФНБ составлял 8 трлн 249,6 млрд рублей, или 7,3% ВВП, что эквивалентно $123,145 млрд.
Политика
Россия передала США тест-систему на коронавирус
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса.
Происшествия
В Чувашии завели дело на женщину с коронавирусом, приехавшую из Москвы
Уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил возбуждено в Чувашии на пациентку с коронавирусом, которая приехала на автобусе из Москвы, не дождавшись результатов сданного анализа, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Футбол
Сезон АПЛ не возобновится в начале мая
Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) провели видеоконференцию, по результатам которой было принято решение, что проведение соревнований не будет возобновлено в начале мая или ранее.
Кино
Netflix объявил о закрытии сериала «Вампирские войны»
Руководители кинокомпании Netflix сообщили о закрытии сериала «Вампирские войны».
Космос
Подтвержден распад в Солнечной системе первой межзвездной кометы
Изображения с телескопа Hubble подтвердили распад кометы Борисова (2I/Borisov), прилетевшей в Солнечную систему из межзвездного пространства.
Здоровье
Пульмонолог назвал лучший способ борьбы с коронавирусом
Врач-пульмонолог Александр Пальман заявил, что карантин и самоограничение являются лучшим способом борьбы с коронавирусом, поскольку лекарства от него пока нет.
Общество
Собянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте.
Наука
Страшнее коронавируса: чем грозит жизнь без насекомых
По разным оценкам, с учетом развивающихся технологий, биосфере без насекомых отводится от пятидесяти до ста лет, что с точки зрения эволюции означает моментальную смерть.