Общество

СаратовБизнесКонсалтингСаратовБизнесКонсалтингВведение пропускного режима в Саратове перенесли на 10 апреля

Что касается контроля пропускной системы, то он начнется с 10 апреля. Таким образом введение пропускного режима вновь откладывается - ранее его планировали ввести 2 апреля, затем - 4 апреля. Эти изменения внесены в постановление 236-П.
Читать в источнике
Комментировать53

Подробнее о событии

Введение пропускного режима в Саратове перенесли на 10 апреля

СаратовБизнесКонсалтинг13:44

Стало известно начало действия спецпропусков в Саратовской области

Регион 6412:27

Введение системы пропусков в Саратовской области перенесли на 10 апреля

Саратов 2412:39

Самооизоляция. Саратовцам можно ездить на дачи и участвовать в похоронах

Взгляд-инфо13:37

Начало пропускного режима в Саратовской области перенесено на 10 апреля

Четвертая Власть12:22

Глава Саратова заявил, что выдача пропусков горожанам продолжится в выходные

Версия-Саратов13:51

Власти разрешили саратовцам ездить на дачу, к пожилым родственникам и на похороны

FreeNews-Volga12:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 17:29, Ашберн
Армия и оружие

Вассерман назвал средства против обезоруживающего удара США по России

ФАН вчера в 13:48
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:39
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Экономика

ЦБ РФ обнулил тарифы на использование Системы быстрых платежей

ЦБ РФ обнулил тарифы для банков за обслуживание в Системе быстрых платежей (СБП) на срок с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2022 года, сообщил ранее регулятор.
Интерфакс 31 марта в 17:42
Экономика

Набиуллина назвала возможные потери для экономики РФ от месяца каникул

Месяц нерабочих дней в связи с пандемией коронавируса может стоить для экономики России около 1,5-2% ВВП, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции в пятницу, 3 апреля.
iReactor 08:49
Политика

Газета La Stampa объяснила нападки на Россию за помощь Италии

Главный редактор итальянской газеты La Stampa Маурицио Молинари объяснил, почему издание негативно отреагировало на российскую помощь Италии.
Взгляд.ру 16:44
Здоровье

Об опасных осложнениях коронавируса рассказал главврач Коммунарки

Напомним, что несколько дней назад Проценко сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.
Live24 06:20
Энергетика

Нефтяники США разделились по вопросу сокращения добычи

Нефтяники США разделились по вопросу сокращения добычи в рамках соглашения трех ведущих добывающих стран мира с целью стабилизации мирового рынка нефти.
Lenta.ru 16:28
Политика

В Кремле назвали ситуацию в экономике беспрецедентной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе разных сценариев изменения ситуации в экономике из-за коронавируса.
Газета.Ru 06:20
Религия

Патриарх Кирилл начал объезд столицы с иконой «Умиление»

Вечерняя Москва 10:05
Энергетика

Цены на нефть резко взлетели после заявления Трампа

Нефть показала феноменальный рост в четверг после заявления президента США Дональда Трампа, что он ожидает, что глава РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении производства нефти.
Expert.ru вчера в 11:37
Общество

Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа

В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Российская газета 14:11
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:45
Общество

Тульские власти продлили режим повышенной готовности

Тула, 3 апреля 2020, 20:08 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Тульской области продлён.
REGNUM 13:08
Политика

Владимир Путин заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля

Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработных плат.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:15
Экономика

Часть калужских предприятий возобновит работу 6 апреля

Какие именно предприятия начнут работать с 6 апреля, глава области пока не пояснил.
Калужский перекресток 15:10
Музыка

Юный певец из Севастополя завершил борьбу на шоу «Голос. Дети»

По правилам конкурса из трех ребят дальше проходил только один и им стал Артем. Наставница Полина Гагарина выбрала именно его.
Вести Севастополя 15:56
Экономика

В Москве еще 12 тысяч предприятий получили отсрочку по налогам

Ещё 12 тысяч предприятий Москвы получили отсрочку по налогам как меру поддержки из-за ограничений по коронавирусу, сообщает оперативный штаб по экономическим вопросам столицы.
РИА Новости 07:57
Транспорт

«Аэрофлот» сокращает частоту полетов на внутренних рейсах

С понедельника, 6 апреля, авиакомпания «Аэрофлот» сокращает частоту полетов на внутренних рейсах.
Петербургский дневник 15:21
Авто

Новый внедорожник Ford Bronco Sport рассекретили

Под капотом нового внедорожника Ford Bronco Sport предусмотрели 1,5-литровый бензиновый двигатель, мощность которого достигает 180 л.с. Однако покупатели смогут выбрать новую модель с более улучшенными характеристиками с 2-литровым мотором на 250 л.с. Новый внедорожник Ford Bronco Sport имеет 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.
Faktom 14:22
Финансы

ФНБ в марте увеличился в 1,6 раза до 12,86 трлн рублей

На 1 марта объем ФНБ составлял 8 трлн 249,6 млрд рублей, или 7,3% ВВП, что эквивалентно $123,145 млрд.
Интерфакс 14:34
Политика

Россия передала США тест-систему на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса.
Lenta.ru 16:48
Происшествия

В Чувашии завели дело на женщину с коронавирусом, приехавшую из Москвы

Уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил возбуждено в Чувашии на пациентку с коронавирусом, которая приехала на автобусе из Москвы, не дождавшись результатов сданного анализа, сообщает пресс-служба МВД по республике.
РИА Новости 16:33
Футбол

Сезон АПЛ не возобновится в начале мая

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) провели видеоконференцию, по результатам которой было принято решение, что проведение соревнований не будет возобновлено в начале мая или ранее.
RT на русском 10:48
Кино

Netflix объявил о закрытии сериала «Вампирские войны»

Руководители кинокомпании Netflix сообщили о закрытии сериала «Вампирские войны».
Культуромания 01 апреля в 11:38
Космос

Подтвержден распад в Солнечной системе первой межзвездной кометы

Изображения с телескопа Hubble подтвердили распад кометы Борисова (2I/Borisov), прилетевшей в Солнечную систему из межзвездного пространства.
Российская газета 06:36
Здоровье

Пульмонолог назвал лучший способ борьбы с коронавирусом

Врач-пульмонолог Александр Пальман заявил, что карантин и самоограничение являются лучшим способом борьбы с коронавирусом, поскольку лекарства от него пока нет.
АБН 09:54
Общество

Собянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте.
Газета.Ru 15:11
Наука

Страшнее коронавируса: чем грозит жизнь без насекомых

По разным оценкам, с учетом развивающихся технологий, биосфере без насекомых отводится от пятидесяти до ста лет, что с точки зрения эволюции означает моментальную смерть.
Популярная механика 07:16
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

BFM.ru 06:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное