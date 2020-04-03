Что касается контроля пропускной системы, то он начнется с 10 апреля. Таким образом введение пропускного режима вновь откладывается - ранее его планировали ввести 2 апреля, затем - 4 апреля. Эти изменения внесены в постановление 236-П.

Введение пропускного режима в Саратове перенесли на 10 апреля

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