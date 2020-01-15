Общество

РБКРБКПутин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

«Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, причем уже с 1 января текущего 2020 года», — заявил он. Получить эти выплаты смогут семьи, в которых ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума на человека.
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с чего всё началось

Дадут деньги семьям, учителям и бизнесу: Путин зачитал послание Федеральному собранию

Сегодня президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию — это ежегодный документ о перспективах развития страны, нашей идеологии, политике, экономике и новых законах. Послушать президента в Москву приехали губернаторы и депутаты, министры, сенаторы, главы конфессий.
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Путин предложил ввести ежемесячные выплаты бедным на детей от трех до семи лет

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Путин поручил ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет

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«Путинские пособия» продлили с трёх до семи лет

Екатеринбург Онлайн04:14

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

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Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
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По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

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«Новые доказательства» в деле об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу переданы в Комитет по разведке в американской палате представителей.
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Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
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Армия и оружие

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Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

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Путин поручил создать авиакомпанию на Дальнем Востоке

Глава государства Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву доложить до 31 января об идеях по созданию авиакомпании с отечественными самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе, а также в труднодоступных районах.
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Новак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ

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Избит российский телеоператор, рассказавший о цензуре в СМИ

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Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
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