Сегодня президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию — это ежегодный документ о перспективах развития страны, нашей идеологии, политике, экономике и новых законах. Послушать президента в Москву приехали губернаторы и депутаты, министры, сенаторы, главы конфессий.

с чего всё началось

«Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, причем уже с 1 января текущего 2020 года», — заявил он. Получить эти выплаты смогут семьи, в которых ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума на человека.

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

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